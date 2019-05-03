Футбол

Форвард ПСЖ Мбаппе дисквалифицирован на три матчаСвободная Пресса 08:24

Дисциплинарный комитет Федерации футбола Франции принял решение дисквалифицировать форварда ПСЖ Килиана Мбаппе на три матча. Такие санкции были применены к молодому нападающему за эпизод, который случился в финале национального кубка.
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Мбаппе дисквалифицирован на три матча

Спорт-Экспресс07:30

Форварда «ПСЖ» дисквалифицируют на три матча

Газета.Ru07:27

Мбаппе дисквалифицирован на три матча

Sport.ru07:43

Мбаппе дисквалифицирован на три матча

Чемпионат06:50

Форвард «ПСЖ» Мбаппе дисквалифицирован на 3 матча

Sport24.ru06:49

Федерация футбола Франции открыла дело против Неймара за удар болельщика по лицу

Матч ТВ07:57

Мбаппе дисквалифицирован на 3 матча за удаление в финале Кубка Франции, открыто дело против Неймара за удар фаната

Sports.ru06:38
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