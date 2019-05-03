Футбол
Форвард ПСЖ Мбаппе дисквалифицирован на три матчаСвободная Пресса 08:24
Дисциплинарный комитет Федерации футбола Франции принял решение дисквалифицировать форварда ПСЖ Килиана Мбаппе на три матча. Такие санкции были применены к молодому нападающему за эпизод, который случился в финале национального кубка.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 09:09, Ашберн
Происшествия
Ребенка в детском саду Краснодара заставили целовать землю
Обновлено 01 мая в 19:27
Политика
Названа возможная дата инаугурации Зеленского
В Верховную раду внесли проект постановления о дате торжественной присяги избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 08:32
Футбол
Пьер-Эмерик Обамеянг: «„Арсенал“ извлек урок из прошлогодних ошибок»
Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал победу над "Валенсией" в первом полуфинале Лиги Европы (3:1). Форвард отметился забитым мячом на 91-й минуте.
Обновлено в 02:36
Шоу-бизнес
Максим Виторган интимно прижался к груди Глюкозы
Максим Виторган обнародовал в аккаунте в соцсети Instagram провокационный снимок, на котором он вместе с Ростиславом Хайтом изображают из себя младенцев, тянущихся к груди звезды.
Обновлено в 01:31
Происшествия
Туристка из Китая утонула во время фотосессии в Петербурге
Петербургские спасатели обнаружили тело туристки из Китая, которая упала в Неву во время фотосессии, сообщает ГУ МЧС Северной столицы.
Обновлено в 08:38
Политика
Советник назвал главный приоритет Зеленского после инаугурации
Со слов советника новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, экс-министра финансов Александра Данилюка, главным приоритетом украинского лидера после инаугурации станет активизация работы "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина), пишет ТАСС.
Обновлено в 05:58
Авто
Названы 10 автомобилей, с которым владельцы не расстаются более 10 лет
Эксперты исследовательской компании iSeeCars составили рейтинг машин, с которыми их владельцы не расстаются более 10 лет.
Обновлено вчера в 10:11
Происшествия
Появилось видео падения воздушного шара с ребенком в Крыму
В Феодосии семья каталась на воздушном шаре. От порыва ветра корзина ударилась о землю — взрослые выпали, а 11-летняя девочка осталась.
Обновлено в 03:49
Музыка
Участникам Евровидения-2019 предложили сдать ДНК-тест
Участникам Евровидения-2019 предложили выяснить свою родословную с помощью ДНК-теста, заявили РИА Новости в пресс-службе конкурса.
Обновлено в 04:13
Политика
Коломойский вернется на Украину уже сегодня, пишут СМИ
Предприниматель Игорь Коломойский прилетит на Украину уже в пятницу, 3 мая, пишет "Информатор" со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 07:54
Происшествия
«Мисс Уругвай-2006» обнаружена мертвой в отеле Мехико
Фатими Давила - победительница конкурса красоты "Мисс Уругвай-2006", найдена мертвой в одной из гостиниц в столице Мексики.
Обновлено вчера в 23:07
Политика
В Совфеде оценили ответ Климкина на акцию «Бессмертный полк»
Обновлено в 05:22
Происшествия
На Урале мужчина открыл стрельбу из окна многоэтажки
В городе Каменск-Уральский Свердловской области мужчина открыл стрельбу из окна своей квартиры.
Обновлено в 09:04
Гаджеты
Компания Xiaomi обнародовала данные о поставках своих смартфонов
В Xiaomi раскритиковали информацию о продажах своих смартфонов, опубликованную сторонними исследовательскими компаниями, и обнародовали собственные данные о поставках.
Обновлено в 03:24
Авто
Российская олимпийская чемпионка продала подаренный в Кремле BMW
Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала подаренный на церемонии в Кремле автомобиль BMW.
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес
Анна Седокова впервые за долгое время увиделась с дочерью Моникой
По решению суда 36-летняя Анна Седокова довольно мало времени проводит со своей дочерью от Максима Чернявского.
Обновлено в 05:15
Общество
Россия выплатила 780 миллионов рублей компенсаций по решениям ЕСПЧ
Россия в 2018 году выплатила 780 миллионов рублей компенсации причиненного вреда по решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), что на 124 миллиона меньше, чем годом ранее, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства юстиции РФ.
Обновлено в 05:06
Политика
На Украине рассказали о поставках газа из США
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Киев и Вашингтон близки к заключению договора о поставках газа из США.
Обновлено в 04:40
Политика
Посольство России направило США ноту из-за решения суда по Бутиной
Посольство России в Вашингтоне направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с решением суда в отношении россиянки Марии Бутиной.
Обновлено в 09:03
Политика
Бразилия прекратила печатать венесуэльскую валюту
Бразильский монетный двор прекратил печать венесуэльских боливаров. Причиной стало завершение договора, сообщили местные СМИ.
Обновлено в 07:43
Происшествия
Полицейские пострадали во время беспорядков на фестивале в «Лужниках»
Давкой и массовыми беспорядками закончился фестиваль Hip-Hop Mayday в "Лужниках".
Обновлено в 07:44
Кино
Скончался Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в «Звездных войнах»
В США на 75-м году жизни скончался знаменитый актер Питер Мейхью, который сыграл роль Чубакки в легендарной саге «Звездные войны».
Обновлено в 02:36
Футбол
Жиго перенес операцию и выбыл из строя на месяц
Защитник «Спартака» Самюэль Жиго в пятницу перенес операцию, сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 08:35
Политика
Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границу
Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом.
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия
Пострадавшую в ДТП певицу МакSим перевезли в столичную клинику
Певицу МакSим, пострадавшую в ДТП, перевезли в одну из столичных клиник на частном самолете.
Обновлено в 07:32
Политика
Трибунал по делу украинских моряков пройдет 10 мая
Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков назначен на 10 мая в Гамбурге.
Обновлено в 07:23
Политика
В посольстве России заявили о вбросах Лондона по инциденту в Солсбери
В посольстве России в Великобритании заявили, что британские спецслужбы вбрасывали в публичное пространство многочисленные версии инцидента в Солсбери.
Обновлено в 08:12
Экономика
Безработица в США упала до уровня 1969 года
Уровень безработицы в США упал до 3,6%, что соответствует показателям 1969 года.
Обновлено в 08:55