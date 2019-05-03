Футболист ПСЖ Мбаппе дисквалифицирован на три матчаТАСС 07:53

Дисциплинарный комитет Федерации футбола Франции (FFF) дисквалифицировал нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе на три матча. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу FFF. 27 апреля ПСЖ уступил "Ренну" в финале Кубка Франции в серии пенальти.

Футболист ПСЖ Мбаппе дисквалифицирован на три матча

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