Футбол

Футболист «Монако» Головин получил травму в матче Кубка ФранцииТАСС 01:26

Полузащитник "Монако" и сборной России по футболу Александр Головин получил травму в домашнем матче 1/16 финала Кубка Франции по футболу с "Мецом". Об этом сообщает французское издание L’Équipe. Во вторник "Монако" проиграл "Мецу" со счетом 1:3 и выбыл из Кубка Франции.
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Головин получил повреждение в матче с «Мецом»

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Головин получил травму в кубковом матче с «Мецом»

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Sports.ruвчера в 14:37
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