Футбол
Футболист «Марселя» Н’Жи перешел в московское «Динамо»ТАСС 05:22
Московский футбольный клуб "Динамо" объявил о подписании контракта с камерунским нападающим Клинтоном Н'Жи, ранее выступавшим за французский "Марсель". Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба. Соглашение с 25-летним камерунским футболистом рассчитано на четыре года.
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