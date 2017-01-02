Футболист «Манчестер Сити» де Брёйне не сыграет с «Манчестер Юнайтед»ТАСС вчера в 10:37

Бельгийский полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брёйне не сыграет против "Манчестер Юнайтед" в перенесенном матче 31-го тура чемпионата Англии по футболу. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу, слова которого приводит телеканал Sky Sports.

Футболист «Манчестер Сити» де Брёйне не сыграет с «Манчестер Юнайтед»

Политика Пашинян посоветовал Зеленскому общаться с Путиным честно Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что у будущего президента Украины Владимира Зеленского не должно возникнуть сложностей в общении с российским лидером Владимиром Путиным.

Политика Ким Чен Ын попробовал каравай в России Лидер КНДР Ким Чен Ын попробовал каравай, которым его встретили на станции Хасан в Приморском крае.

Энергетика Правительство увеличит субсидии на топливо за счет нефтяников и ФНБ Первый вице-премьер Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак после месяца ожесточенных дискуссий договорились о том, за чей счет увеличить субсидии нефтяникам для сдерживания цен на бензин и дизель.

Происшествия В подмосковном Щелкове горит мусорная свалка В пресс-службе главка МЧС по Московской области сообщили, что на мусорном полигоне в подмосковном Щелкове возник пожар на площади в 350 квадратных метров.

Происшествия Женщина очнулась после 27 лет комы В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.

Политика В Кузбассе появится правительство Сегодня парламентарии внесли соответствующие поправки в устав региона.

Футбол «Витесс» Слуцкого проиграл «Аяксу» в чемпионате Голландии «Аякс» одержал победу над «Витессом» в матче 32-го тура чемпионата Голландии. Встреча завершилась со счётом 4:2.

Политика Виктор Янукович надеется вернуться на Украину Экс-президент Украины Виктор Янукович рассчитывает вернуться в страну при президенте Владимире Зеленском.

Хоккей Гусев и Зайцев вызваны в сборную России по хоккею Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев и форвард «Вегас Голден Найтс» Никита Гусев вызваны в расположение сборной России для подготовки к чемпионату мира 2019 года.

Происшествия Маск назвал «статьями двойных стандартов» материалы о возгорании Tesla Глава компании Tesla Илон Маск во вторник привел данные о рисках самовоспламенения этой автомобилей марки по сравнению с автомобилями с ДВС (двигателями внутреннего сгорания), назвав материалы о возгорании машин Tesla "статьями двойных стандартов".

Футбол «Матч» покажет все игры 25-го тура РПЛ в прямом эфире 24 апреля состоятся 5 матчей 25-го тура РПЛ. Встреча «Ростов» — «Локомотив» начнется в 19:00 и будет показана на канале «Матч Премьер».

Происшествия Менеджер МакSим рассказала, как певица попала в ДТП Менеджер певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), Маргарита Соколова рассказала радиостанции "Говорит Москва", как артистка попала в ДТП.

Экономика ВТБ выкупит зерновой терминал в Тамани у украинского агрохолдинга Группа ВТБ ведет переговоры о выкупе 50% зернового терминала Тамань у украинского агрохолдинга Kernel, рассказал РБК источник на рынке и подтвердил источник, близкий к владельцам терминала.

Политика Виноделы Крыма предупредили о риске остановки производства Крымские виноделы могут приостановить производство до девяти месяцев из-за нехватки бутылок, об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Государственной думы Дмитрию Белику (партия «Единая Россия»).

Общество Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

Общество Названы самые опасные сферы деятельности В Роструде назвали самые опасные сферы профессиональной деятельности в России, сообщает RT.

Авто Компания Geely готовится презентовать кроссовер VF12 Китайская компания Geely готовит к выпуску новый полноразмерный кроссовер с индексом VF12.

Политика Кравчук призвал Россию пойти навстречу интересам Украины Первый президент Украины Леонид Кравчук призвал Российскую Федерацию пойти навстречу интересам соседней страны.

Экономика В нескольких регионах России разрешат криптовалюту Помимо блокчейна и криптовалют в регионах опробуют разработки, связанные с искусственным интеллектом, робототехникой, виртуальной и дополненной реальностью, а также нейро- и квантовые технологии.

Политика Зеленскому порекомендовали не встречаться с Путиным один на один Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому лучше не встречаться с российским лидером Владимиром Путиным в формате «один на один», а привлекать для переговоров третьи страны, заявил в среду, 24 апреля, член команды Зеленского, бывший сотрудник украинского министерства обороны Иван Апаршин.

Происшествия На Шри-Ланке вновь прогремел взрыв Напомним, в минувшее воскресенье во время празднования католической Пасхи в нескольких гостиницах и церквях на Шри-Ланке прогремели восемь мощных взрывов, жертвами которых в общей сложности стали около 350 человек, включая более трех десятков иностранных туристов.