Футбол
Футболист «Манчестер Сити» де Брёйне не сыграет с «Манчестер Юнайтед»ТАСС вчера в 10:37
Чемпионат Англии
Стадион «Олд Траффорд»
Бельгийский полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брёйне не сыграет против "Манчестер Юнайтед" в перенесенном матче 31-го тура чемпионата Англии по футболу. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу, слова которого приводит телеканал Sky Sports.
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