Происшествия

Футболист Мамаев возместил ущерб потерпевшему водителю
РБК
05:18

«Просим приобщить заявление отца Мамаева о возможности быть залогодателем, ответ следователя об отказе в прекращении уголовного дела и документ, подтверждающий, что ущерб перед потерпевшим водителем полностью погашен», — сказал Бушманов.
РБК05:18

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Комсомольская правда05:02

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ТАСС04:59

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Lenta.ru04:46

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Газета.Ru04:38

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Чемпионат04:39

Футболист Павел Мамаев возместил ущерб потерпевшему водителю

Говорит Москва04:31
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Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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