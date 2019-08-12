В матче первого туре Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Челси» Погба отметился двумя результативными передачами и помог своей команде победить со счётом 4:0. Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» крупно обыграл «Челси» в первом туре АПЛ.

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