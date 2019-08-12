Футбол

Футболист МЮ Погба прокомментировал слухи об уходе из клубаRT на русском 04:19

Манчестер Юнайтед — Челси
4 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Олд Траффорд»
Маркус Рэшфорд
18′
36′
Курт Зума
Джесси Лингард
48′
53′
Жоржиньо
57′
Тэмми Абрахам
58′
Росс Баркли
Кристиан Пулишич
Антони Марсьяль
65′
66′
Тэмми Абрахам
Оливье Жиру
Маркус Рэшфорд
67′
Виктор Линделеф
69′
73′
Жоржиньо
Н'Голо Канте
Андреас Перейра
Дэниел Джеймс
74′
Антони Марсьяль
80′
Дэниел Джеймс
81′
Маркус Рэшфорд
Мэйсон Гринвуд
86′
Джесси Лингард
Хуан Мата
86′
90′
Н'Голо Канте
В матче первого туре Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Челси» Погба отметился двумя результативными передачами и помог своей команде победить со счётом 4:0. Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» крупно обыграл «Челси» в первом туре АПЛ.
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