Футбол

Рэшфорд: «Нападая на него, вы нападаете на всех нас»Евро-футбол.ру 07:31

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд призвал руководство Twitter принять меры после потока расистских оскорблений в адрес полузащитника «красных дьяволов» Поля Погба, который не забил пенальти в ворота «Вулверхэмптона» (1:1).
Читать в источнике
Комментировать
Гарри Магуайр
Это отвратительно. Социальные сети должны что-то предпринять. Каждая учетная запись должна быть подтверждена паспортом или водительским удостоверением. Нужно остановить этих жалких троллей, создающих бессчетное количество аккаунтов, чтобы оскорблять людей.
— Гарри Магуайр, британский футболистSport24.ru 06:49

Подробнее о событии

Харри Магуайр об оскорблениях Погба: Остановите этих жалких троллей

Советский спорт07:08

Де Хеа об оскорблениях Погба: «У нас нет места расизму»

Sports.ru14:05

Магуайр назвал способ борьбы с троллями в соцсетях после расистских оскорблений в адрес Погба

Матч ТВ10:53

Магуайр назвал способ борьбы с троллями в соцсетях после расистских оскорблений в адрес Погба

Sportbox.RU10:53

Фил Невилл призвал бойкотировать социальные сети после оскорблений в адрес Погба

Чемпионат14:18

Нападающий «Рединга» Мейте подвергся расизму после того, как не реализовал пенальти в матче с «Кардиффом»

Спорт-Экспресс12:53

Погба запорол пенальти с «Вулверхэмптоном». Теперь он подвергся расистским оскорблениям в соцсетях

Sport24.ru08:30
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 14:33, Ашберн
Здоровье

У российских детей чаще стали выявлять пороки органов зрения

За последние пять лет число детей с пороками органов зрения в возрасте от 0 до 14 лет увеличилось на 42 процента.
Обновлено в 10:38
Происшествия

Французского композитора съел канадский медведь гризли

Обновлено в 13:43
Общество

В Госдуме предложили освободить водителей от некоторых штрафов

Депутаты Госдумы предлагают аннулировать часть штрафов для водителей.
Обновлено в 05:57
Кино

Объявлено название 25-го фильма о Джеймсе Бонде

25-й фильм о супершпионе Джеймсе Бонде выйдет под названием «Нет времени умирать» (No Time to Die).
Обновлено в 13:35
Шоу-бизнес

В Приморье погибла певица Олеся Яковлева

Обновлено в 13:38
Происшествия

Воздушный шар с туристами приземлился на столб в Подмосковье

Обновлено в 13:29
Политика

Две станции мониторинга радиации возобновили работу в России

В России после сбоя начали работать две станции мониторинга радиоактивных частиц в атмосфере, сообщил исполнительный секретарь комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Ласина Зербо.
Обновлено в 09:08
Происшествия

Чемпионка по легкой атлетике умерла во время пробежки

В Тамбовской области умерла 25-летняя спортсменка Маргарита Плавунова.
Обновлено в 07:56
Армия и оружие

США опровергли обвинения в разработке ракет до выхода из ДРСМД

Обновлено в 13:09
Футбол

Тренер «Олимпиакоса»: «Краснодар» может справиться с любым соперником

Российский футбольный клуб "Краснодар" доказал, что способен справиться с любым соперником.
Обновлено в 10:33
Общество

Какое мороженое нужно есть вашему знаку зодиака

Итальянская компания, производящая вафли и шоколад, провела опрос, который показал, как разные знаки зодиака относятся к мороженому.
Обновлено в 10:48
Финансы

В ЦБ отреагировали на предложение о блокировке банковских карт

В Центробанке полагают, что блокировать банковские карты при подозрительных транзакциях на 30 дней - неэффективная мера.
Обновлено в 09:30
Происшествия

Вспышка листериоза зафиксирована в Испании

Около восьмидесяти человек заразились листериозом на юге Испании в автономном сообществе Андалусия.
Обновлено вчера в 19:12
Происшествия

В Кремле назвали резонансной ситуацию с избитой полицейским девушкой

Не смог глава пресс-службы Кремля также ответить на вопрос о том, известно ли вообще имя этого полицейского.
Обновлено в 07:26
Общество

Трамп стал дедушкой в десятый раз

Президент США Дональд Трамп в десятый раз стал дедушкой: в семье его сына Эрика родилась дочь.
Обновлено в 09:16
Спорт

Шипулин заявил, что не пытался скрыть от избиркома около 14 млн рублей

Олимпийский чемпион по биатлону сообщил, что допустил ошибку при заполнении декларации Участвующий в довыборах в Госдуму, которые пройдут 8 сентября в единый день голосования, олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин заявил, что у него не было умысла скрыть от избиркома активы на 13,6 млн рублей в декларации о доходах и имуществе, передает ТАСС.
Обновлено в 13:03
Транспорт

«Аэрофлот» перевел свои саратовские рейсы в новый аэропорт Гагарин

Обновлено в 03:54
Политика

Из «Рустави 2» уволен оскорбивший Путина журналист Габуния

Грузинская телекомпания "Рустави 2" заявила об увольнении нескольких журналистов, в том числе Георгия Габунии, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 10:27
Армия и оружие

Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотника «Альтиус-У»

Минобороны опубликовало видео первого полета шеститонного беспилотника "Альтиус-У".
Обновлено в 06:38
Армия и оружие

Британские истребители сопроводили российские Су-30 над Балтикой

Обновлено в 00:53
Происшествия

В Греции разбился вертолет с россиянами на борту

У греческого острова Порос разбился частный вертолет, на борту которого, по сообщениям местных СМИ, находились двое россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:20
Политика

Путин поручил модернизировать первичное звено здравоохранения

Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 октября подготовить мероприятия по модернизации первичного звена здравоохранения и определиться с необходимыми источниками финансирования.
Обновлено в 11:27
Политика

Кличко решил баллотироваться в мэры Киева

Мэр Киева Виталий Кличко намерен баллотироваться на пост градоначальника. Об этом политик заявил в эфире телеканала «112 Украина».
Обновлено в 13:28
Политика

Нетаньяху прокомментировал поступок бросившей каравай жены

Обновлено вчера в 18:39
Происшествия

Отец пострадавшей в Турции российской девочки сообщил о ее состоянии

Обновлено в 12:12
Шоу-бизнес

Жена Андрея Григорьева-Апполонова перестала скрывать нового мужчину

У Андрея Григорьева-Апполонова была красавица жена и двое детей. Однако выяснилось, что супруга артиста уже полгода живет отдельно от него.
Обновлено в 08:55
Общество

Иркутская чиновница прокомментировала слова о быдле

Глава управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич прокомментировала РЕН ТВ аудиозапись с оскорблениями в адрес жителей региона, пострадавших от паводка.
Обновлено в 08:19
Космос

Робот «Федор» полетит в космос с вязаной игрушкой Машей

Обновлено в 07:32
Общество

Каждый второй россиянин заявил, что через 20 лет в стране лучше не станет

Удельный вес россиян, ожидающих через 20 лет ухудшения условий социальной защищенности, будет немного выше доли сограждан, полагающих, что станет лучше - 25% респондентов против 21% соответственно.
Обновлено в 07:13
Политика

Трамп назвал кандидата на пост посла в РФ

Президент США Дональд Трамп намерен выдвинуть первого замгоссекретаря США Джона Салливана на должность посла в РФ.
Обновлено в 13:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Поль Погба
Французский футболист
Французский футболист гвинейского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное