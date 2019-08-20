Футбол
Рэшфорд: «Нападая на него, вы нападаете на всех нас»Евро-футбол.ру 07:31
Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд призвал руководство Twitter принять меры после потока расистских оскорблений в адрес полузащитника «красных дьяволов» Поля Погба, который не забил пенальти в ворота «Вулверхэмптона» (1:1).
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Это отвратительно. Социальные сети должны что-то предпринять. Каждая учетная запись должна быть подтверждена паспортом или водительским удостоверением. Нужно остановить этих жалких троллей, создающих бессчетное количество аккаунтов, чтобы оскорблять людей.
— Гарри Магуайр, британский футболистSport24.ru 06:49
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