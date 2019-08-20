Это отвратительно. Социальные сети должны что-то предпринять. Каждая учетная запись должна быть подтверждена паспортом или водительским удостоверением. Нужно остановить этих жалких троллей, создающих бессчетное количество аккаунтов, чтобы оскорблять людей.

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Футболист МЮ Магуайр отреагировал на оскорбления в адрес Погба

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