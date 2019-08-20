Футбол

Футболист МЮ Магуайр отреагировал на оскорбления в адрес ПогбаRT на русском 12:22

Погба подвергся расистским оскорблениям после матча второго тура Английской премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (1:1), в котором он не реализовал пенальти. Ранее Малком отреагировал на сообщения СМИ о его возможном уходе из «Зенита» из-за расизма.
Читать в источнике
Комментировать
Гарри Магуайр
Это отвратительно. Социальные сети должны что-то предпринять. Каждая учетная запись должна быть подтверждена паспортом или водительским удостоверением. Нужно остановить этих жалких троллей, создающих бессчетное количество аккаунтов, чтобы оскорблять людей.
— Гарри Магуайр, британский футболистSport24.ru 06:49

Подробнее о событии

Нападающий «Рединга» Мейте подвергся расизму после того, как не реализовал пенальти в матче с «Кардиффом»

Спорт-Экспресс12:53

Магуайр назвал способ борьбы с троллями в соцсетях после расистских оскорблений в адрес Погба

Матч ТВ10:53

Харри Магуайр об оскорблениях Погба: Остановите этих жалких троллей

Советский спорт07:08

Магуайр назвал способ борьбы с троллями в соцсетях после расистских оскорблений в адрес Погба

Sportbox.RU10:53

Погба запорол пенальти с «Вулверхэмптоном». Теперь он подвергся расистским оскорблениям в соцсетях

Sport24.ru08:30

Магуайр: остановите жалких троллей, сделайте регистрацию в соцсетях по паспорту

Чемпионат10:03

Маркус Рэшфорд: «Погба – часть семьи „МЮ“. Оскорбляя его, вы оскорбляете всех нас»

Sports.ru08:17
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 13:06, Ашберн
Политика

Путин сравнил акции «желтых жилетов» с протестами в Москве

Президент России Владимир Путин сравнил французские акции "желтых жилетов" и протестные акции в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 13:07
Шоу-бизнес

Виторган вывел на чистую воду тяжело пострадавшего любовника Собчак

Обновлено в 13:02
Музыка

Назарбаев снял клип на собственную песню о казахской земле

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев представил в Instagram клип, в котором он исполнил песню собственного сочинения о казахской земле.
Обновлено в 04:06
Музыка

Валерия получила травму на съемках нового сезона шоу «Голос»

Обновлено в 10:55
Происшествия

В Кремле назвали резонансной ситуацию с избитой полицейским девушкой

Не смог глава пресс-службы Кремля также ответить на вопрос о том, известно ли вообще имя этого полицейского.
Обновлено в 07:26
Общество

Иркутскую чиновницу попросили объяснить слова о быдле

Обновлено в 08:08
Экономика

Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса

Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Происшествия

Похитители моряков около Камеруна вышли на связь

Ранее во вторник в посольстве РФ в столице Камеруна Яунде сообщили, что похитители российских граждан пока не выходили на связь.
Обновлено в 05:06
Космос

Космический Tesla Roadster совершил первый оборот вокруг Солнца

Электрокар Tesla Roadster, запущенный в космос, совершил первый полный оборот вокруг Солнца.
Обновлено вчера в 05:02
Политика

В команде Зеленского ждут трудной зимы из-за споров с Россией

Из-за спора с Россией по транзиту газа Украину ожидает трудная зима, заявил представитель президента Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус.
Обновлено в 00:29
Происшествия

В Саранске завели дело на мужчину, пытавшегося выбросить дочь из окна

Обновлено в 04:54
Происшествия

В Греции разбился вертолет с россиянами на борту

У греческого острова Порос разбился частный вертолет, на борту которого, по сообщениям местных СМИ, находились двое россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:20
Армия и оружие

В США заявили о росте угрозы со стороны России и Китая в космосе

Исполняющий обязанности директора Национальной разведки США Джозеф Магуайр заявил, что угроза со стороны России и Китая в отношении американских космических систем и их союзников продолжает «неуклонно расти».
Обновлено в 12:14
Политика

На Украине арестовали танкер за поставки топлива Черноморскому флоту

Херсонский апелляционный суд удовлетворил жалобу прокуратуры Автономной Республики Крым (АРК, входит в состав Генпрокуратуры Украины) и наложил арест на танкер «Мрия», который украинские власти обвиняют в незаконном пересечении границы с российским Крымом, а также участии в поставках топлива для нужд подразделений российского Черноморского флота в Севастополе.
Обновлено вчера в 07:16
Политика

С чем связаны заявления Трампа о возможной покупке Гренландии

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что в его администрации действительно обсуждался вопрос приобретения Гренландии.
Обновлено в 03:18
Политика

Путин поручил модернизировать первичное звено здравоохранения

Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 октября подготовить мероприятия по модернизации первичного звена здравоохранения и определиться с необходимыми источниками финансирования.
Обновлено в 11:27
Здоровье

В столице отменили лишнюю медсправку для воспитанников детсадов

По новым правилам, семья получит напрямую информацию, что она находится в зоне карантина.
Обновлено в 06:20
Футбол

«Партизан» объявил о переходе Натхо

Бывший полузащитник «Рубина» и ЦСКА Бибрас Натхо перешёл в белградский «Партизан», сообщается в официальном «твиттере» сербского клуба.
Обновлено в 10:54
Культура

Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Обновлено вчера в 19:58
Происшествия

В Удмуртии избежавший смертной казни мужчина изнасиловал ребенка

Обновлено в 05:57
Гаджеты

LG увеличила штат ради помощи Apple в создании уродливых камер

Стало известно, что ради предстоящего iPhone 11, партнёр Apple четыре раза за лето увеличил свой штат сотрудников на 680 человек.
Обновлено в 10:11
Политика

Жена Нетаньяху бросила на землю кусочек предложенного в Киеве каравая

Обновлено вчера в 05:30
Происшествия

Чемпионка по легкой атлетике умерла во время пробежки

В Тамбовской области умерла 25-летняя спортсменка Маргарита Плавунова.
Обновлено в 07:56
Футбол

«Рубин» заплатил за Сутормина 50 тысяч рублей при стоимости в €3 млн

Команда из Астрахани, как бывший клуб Сутормина, получил 494 рубля за трансфер. Портал Transfermarket оценивает игрока в €3,5 млн.
Обновлено в 11:37
Общество

В Гидрометцентре заявили, что волны тепла в Москве не будет

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что период жаркой погоды в Москве будет продолжаться не более трёх дней, поэтому не может считаться волной тепла.
Обновлено в 06:53
Политика

Путин обсудил с Макроном возможность встречи в нормандском формате

Президенты России и Франции обсудили возможность проведения встречи на высоком уровне в нормандском формате.
Обновлено вчера в 11:45
Происшествия

Украинские силовики отрезали голову сослуживцу, заявили в ДНР

Трое украинских силовиков отрезали голову сослуживцу.
Обновлено в 11:40
Политика

Из «Рустави 2» уволен оскорбивший Путина журналист Габуния

Грузинская телекомпания "Рустави 2" заявила об увольнении нескольких журналистов, в том числе Георгия Габунии, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 10:27
Авто

Уникальный ГАЗ-2705 Кабриолет показали в Сети

Дебют кабриолета на базе ГАЗ-2705 состоялся в 2005 году в раках автомобильной выставке «Мотор Шоу».
Обновлено в 02:24
Технологии

Bloomberg: глава Huawei требует от сотрудников новые проекты

Глава Huawei Рен Женфей фактически ввел в своей компании военное положение - во внутреннем письме к своим сотрудникам он заявил о том, что настал момент истины, и призвал всех мобилизовать свои усилия для разработки новых проектов.
Обновлено в 09:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Поль Погба
Французский футболист
Французский футболист гвинейского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное