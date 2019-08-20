Футбол
Футболист МЮ Магуайр отреагировал на оскорбления в адрес ПогбаRT на русском 12:22
Погба подвергся расистским оскорблениям после матча второго тура Английской премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (1:1), в котором он не реализовал пенальти. Ранее Малком отреагировал на сообщения СМИ о его возможном уходе из «Зенита» из-за расизма.
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Это отвратительно. Социальные сети должны что-то предпринять. Каждая учетная запись должна быть подтверждена паспортом или водительским удостоверением. Нужно остановить этих жалких троллей, создающих бессчетное количество аккаунтов, чтобы оскорблять людей.
— Гарри Магуайр, британский футболистSport24.ru 06:49
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