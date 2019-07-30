Футбол
Футболист Луис Адриано ушел из «Спартака»Известия 16:04
Форвард московского «Спартака» Луис Адриано перешел в бразильский «Палмейрас». Как сообщает пресс-служба «Палмейраса», соглашение с 32-летним форвардом рассчитано на четыре года. Бразилец выступал за «Спартак» с 2017 года.
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