Футбол

Футболист «Локомотива» Хёведес выбыл из-за травмы до конца сезонаТАСС 13:23

Урал — Локомотив
19 мая
в 04:30
Чемпионат России
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
Защитник футбольного клуба "Локомотив" Бенедикт Хёведес выбыл из-за травмы до конца сезона-2018/19. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе московского клуба. Немецкий игрок получил травму в ответном полуфинальном матче Олимп - Кубка России против "Ростова" (2:0).
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Немецкий футболист
Немецкий футболист, защитник московского клуба «Локомотив» и сборной Германии. Чемпион мира 2014 года. В составе молодёжной сборной Германии стал чемпионом Европы 2009 года.
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