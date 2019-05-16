Футбол
Футболист «Локомотива» Хёведес выбыл из-за травмы до конца сезонаТАСС 13:23
Защитник футбольного клуба "Локомотив" Бенедикт Хёведес выбыл из-за травмы до конца сезона-2018/19. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе московского клуба. Немецкий игрок получил травму в ответном полуфинальном матче Олимп - Кубка России против "Ростова" (2:0).
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 15:47, Ашберн
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«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»
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Обновлено в 07:20
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Суд арестовал задержанных на акциях против храма в Екатеринбурге
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Ученые НАСА рассказали о первых итогах изучения «плоской» планеты
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Обновлено в 05:59
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Самолет из Нур-Султана совершил аварийную посадку в Шереметьево
Самолет авиакомпании Air Astana рейсом Нур-Султан-Москва совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика о неполадке, все закончилось благополучно, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
Обновлено в 15:33
Общество
Россияне после 40 лет получат дополнительный день отпуска
С 2019 года работающие россияне могут взять один дополнительный день оплачиваемого отпуска раз в три года на прохождение диспансеризации, а люди предпенсионного возраста — два дня каждый год.
Обновлено в 02:40
Музыка
Сергей Лазарев сразится за выход в финал «Евровидения»
Обновлено в 00:40
Шоу-бизнес
Названа причина развода Меган Маркл с первым мужем
Герцогиня Сассекская Меган Маркл развелась с первым мужем Тревором Энгельсоном из-за того, что они много времени проводили в разлуке.
Обновлено в 15:27
Происшествия
Автопилот Tesla признан виновным в четвертом смертельном ДТП
Национальный комитет безопасности перевозок США (NTSB) завершил расследование смертельного ДТП с участием Tesla Model 3, происшедшего еще 1 марта во Флориде.
Обновлено в 15:16
Политика
Зеленский раскрыл, как будет подбирать кандидатов на госдолжности
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Обновлено вчера в 21:43
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова впервые показала фигуру после новых родов
Дарья Мельникова впервые показала фигуру после новых родов Пока ее фигура далека от идеальной.
Обновлено в 14:37
Транспорт
Еще 300 электробусов выйдет на маршруты Москвы до конца года
Еще 300 электробусов выйдет на маршруты Москвы до конца текущего года.
Обновлено в 14:28
Происшествия
В аэропорту Симферополя полицейские задержали пьяную пассажирку
В аэропорту Симферополя полицейские задержали нетрезвую пассажирку самолета, прибывшего из Москвы.
Обновлено в 13:05
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Обновлено в 11:14
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Названы директора российских музеев с самым высоким доходом
Замыкает тройку самых высокооплачиваемых глав российских музеев генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.
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В Германии прошли испытания воздушного электротакси
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Обновлено в 08:14
Происшествия
Суд рассмотрит по существу дело о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня»
Заводский районный суд в Кемерово 16 мая рассмотрит по существу уголовное дело о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня».
Обновлено в 02:06
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Разработчики Metro Exodus рассказали о дополнениях для игры
Компания 4A Games рассказала о дополнениях из сезонного абонемента Metro Exodus.
Обновлено в 10:47
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США ввели санкции против чеченского спецотряда «Терек»
Минфин США в рамках «закона Магнитского» ввел санкции против спецотряда «Терек» Росгвардии (его база находится в Чечне) и бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева.
Обновлено в 14:58