Футбол
Футболист «Локомотива» Хёведес выбыл из-за травмы до конца сезонаТАСС 13:23
Бактиер Зайнутдинов
|7′
|37′
Соломон Кверквелия
|44′
Рифат Жемалетдинов
|45′+2′
Рифат Жемалетдинов
|62′
Федор Смолов
Алексей Ионов
Элдор Шомуродов
|62′
|70′
Бенедикт Хеведес
Тарас Михалик
Бактиер Зайнутдинов
Тимофей Калачев
|71′
Данил Глебов
|76′
Константин Плиев
|79′
|84′
Эдер
Дмитрий Тарасов
Константин Плиев
Артем Щадин
|86′
|90′+1′
Федор Смолов
Хвича Кварацхелия
Ростов
|Вратарь
30
|Защитник
6
28
80
|Полузащитник
8
15
17
84
|Нападающий
Локомотив
|Вратарь
1
|Защитник
14
33
|Полузащитник
7
11
20
59
|Нападающий
96
Защитник футбольного клуба "Локомотив" Бенедикт Хёведес выбыл из-за травмы до конца сезона-2018/19. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе московского клуба. Немецкий игрок получил травму в ответном полуфинальном матче Олимп - Кубка России против "Ростова" (2:0).
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