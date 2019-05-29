Футбол
Футболист «Локомотива» Игнатьев не приедет в сборную России из-за травмыRT на русском 14:32
Защитник московского «Локомотива» Владислав Игнатьев не поможет сборной России по футболу в матчах квалификации к Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром. Как сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС), игрок восстанавливается после повреждения коленного сустава.
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