Футболист «Локомотива» Игнатьев не приедет в сборную России из-за травмыRT на русском 14:32

Защитник московского «Локомотива» Владислав Игнатьев не поможет сборной России по футболу в матчах квалификации к Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром. Как сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС), игрок восстанавливается после повреждения коленного сустава.

Футболист «Локомотива» Игнатьев не приедет в сборную России из-за травмы

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