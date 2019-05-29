Футбол

Футболист «Локомотива» Игнатьев не приедет в сборную России из-за травмыRT на русском 14:32

Защитник московского «Локомотива» Владислав Игнатьев не поможет сборной России по футболу в матчах квалификации к Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром. Как сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС), игрок восстанавливается после повреждения коленного сустава.
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Футболист «Локомотива» Игнатьев не приедет в сборную России из-за травмы

RT на русском14:32

Футболист «Локомотива» Игнатьев не сыграет за сборную России из-за травмы

ТАСС13:13

Игнатьев не приедет в сборную России из-за травмы

Матч ТВ13:18

Игнатьев не приедет в сборную России из-за травмы

Sportbox.RU13:18

Игнатьев пропустит матчи России с Сан-Марино и Кипром из-за травмы

Sport24.ru13:15

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