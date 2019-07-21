Футбол
Футболист «Ливерпуля» Ван Дейк надеется получить «Золотой мяч»RT на русском вчера в 18:55
Защитник «Ливерпуля» Вирджил Ван Дейк надеется изменить тенденцию, согласно которой «Золотой мяч» получают исключительно игроки группы атаки.
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Ван Дейк: «„Золотой мяч“ обычно вручают нападающим. Пришло время это изменить»
Sport24.ruвчера в 17:54
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Происшествия
Мужчина погиб в упавшем в Байкал автомобиле
Обновлено в 02:54
Политика
Россию проверят на причастность к задержанию британского танкера
Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) проверят причастность России к задержанию в Ормузском проливе британского танкера.
Обновлено вчера в 22:46
Энергетика
Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд
Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:23
Общество
Названы наименее востребованные в России профессии
Ранее в Росстате назвали наиболее распространенные профессии среди мужчин и женщин в России в 2018 году.
Обновлено вчера в 03:47
Футбол
На «Ростов Арене» произошло столкновение фанатов «Спартака» с ОМОНом
После завершения матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и московским "Спартаком" произошла потасовка, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 18:25
Политика
Бойко проголосовал на выборах в Верховную раду
Лидер партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко проголосовал на досрочных выборах в парламент Украины и выразил надежду на то, что после смены Верховной рады страна "встанет на нормальные рельсы".
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Авто
Volvo отзывает полмиллиона автомобилей по всему миру
Компания Volvo Cars объявила масштабный отзыв своих автомобилей по всему миру, коснувшийся около 500 000 машин.
Обновлено в 02:02
Музыка
Белорусского комика не пустили на Украину из-за посещения Крыма
Белорусского комика Ваню Усовича, у которого был запланирован концерт на Украине, не пустили в страну.
Обновлено вчера в 08:56
Происшествия
В Петербурге в метро мужчина напал с ножом на двух глухонемых людей
Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии Мужчина ранил двух глухонемых людей в вагоне метро в Санкт-Петербурге, после того как они не ответили на его вопрос.
Обновлено вчера в 12:55
Происшествия
Зампред правительства Сахалинской области уволен из-за драки в кафе
Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко в воскресенье отстранил от должности заместителя председателя правительства региона Кирилла Подберезного из-за драки в одном из кафе Южно-Сахалинска.
Обновлено в 02:41
Происшествия
Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.
Обновлено вчера в 11:12
Единоборства
Российский боец UFC Олейник проиграл за 12 секунд и попал в больницу
Российский боец смешанного стиля (MMA) Алексей Олейник уступил американцу Уолтеру Харрису на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который прошел в ночь на 21 июля в Сан-Антонио.
Обновлено в 03:14
Армия и оружие
В ВСУ готовятся дать отпор войскам России в Чернобыле
Обновлено в 02:38
Политика
Посольство США обратилось к украинцам по случаю выборов
Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор пожелал украинцам всего наилучшего в связи с парламентскими выборами.
Обновлено в 02:52
Музыка
Shakespears Sister выпустили 30 старых и две новых песни
В двухдисковое издание вошли 32 трека, в том числе две новые (первые за 27 лет) песни - "All The Queen’s Horses" и "C U Next Tuesday".
Обновлено вчера в 23:52
Экономика
На Алтае готовятся к международным соревнованиям по рафтингу
В республике Алтай через 5 лет пройдут международные соревнования по рафтингу — спортивному сплаву по горным рекам, передает канал "Россия 24".
Обновлено вчера в 15:45
Футбол
Валерий Карпин — журналистам: Вы сами видели судейство, вот и напишите
Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин после матча со «Спартаком» (2:2) заявил, что его команда должны была одерживать победу.
Обновлено вчера в 22:54
Политика
КПП в Донбассе приостановил работу из-за сообщения о минировании
Контрольно-пропускной пункт "Майорское" в Донбассе приостановил работу из-за сообщения о минировании, людей эвакуировали, проводится проверка, сообщила в воскресенье пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
Обновлено в 03:01
Политика
На Украине к 9:00 не открылось восемь избирательных участков
Восемь избирательных участок для голосования на досрочных выборах в Верховную раду по состоянию на 09:00 часов утра воскресенья пока не начали свою работу.
Обновлено в 02:40
Кино
Фильм «Мстители: Финал» побьет десятилетний рекорд «Аватара» по сборам
Фильм «Мстители: Финал» уже почти установил новый мировой рекорд по кассовым сборам, вскоре он отодвинет на второе место предыдущего рекордсмена — блокбастер Джеймса Кэмерона «Аватар».
Обновлено в 02:13
Происшествия
В Приамурье ливни размыли участок федеральной трассы
В Амурской области участок федеральной трассы Чита — Хабаровск временно закрыт для проезда в районе Сковородино из-за размыва дорожного полотна после ливней.
Обновлено в 00:55
Энергетика
Дания выдала разрешение конкуренту «Северного потока-2»
Агентство по охране окружающей среды Дании выдало разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe из Норвегии в Польшу.
Обновлено 19 июля в 06:58
Происшествия
В Москве у безработного отняли почти 5 миллионов рублей
На улице Академика Королева, расположенной на северо-востоке Москвы, мужчина подвергся нападению злоумышленников, которые отобрали у него рюкзак с 4,85 миллиона рублей.
Обновлено в 02:18
Политика
На Украине зафиксировали первые нарушения на выборах в Раду
Наблюдатели «Комитета избирателей Украины» (КИУ) выявили первые нарушения на досрочных выборах в Верховную раду.
Обновлено в 02:46
Кино
Первый тизер сериала «Ведьмак» от Netflix появился в Сети
Обновлено вчера в 04:23
Футбол
Тренер ЦСКА Гончаренко подвел итоги матча с «Оренбургом»
Обновлено вчера в 15:59
Происшествия
У берегов Западной Африки горит украинский траулер
Обновлено вчера в 16:32
Кино
HBO опубликовала свежий трейлер нового сериала «Хранители»
Обновлено в 02:29