Футбол
Футболист Кварацхелия покинул «Локомотив»ТАСС вчера в 11:16
Арендное соглашение с 18-летним полузащитником истекло 30 июня. Кварацхелия перешел в "Локомотив" из грузинского "Рустави" в феврале 2019 года на правах аренды до конца сезона. В составе столичного клуба Кварацхелия провел десять матчей, отметившись одним голом.
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Анатолий Мещеряков: «„Локомотив“ согласовал контракт с Кварацхелией. Что случилось теперь – непонятно»
Спорт-Экспрессвчера в 11:54
Семин: «Кварацхелия должен был оставаться в „Локомотиве“, это суперталантливый игрок»
Sport24.ruвчера в 10:54
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