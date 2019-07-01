Футбол

Футболист Кварацхелия покинул «Локомотив»ТАСС 11:16

Арендное соглашение с 18-летним полузащитником истекло 30 июня. Кварацхелия перешел в "Локомотив" из грузинского "Рустави" в феврале 2019 года на правах аренды до конца сезона. В составе столичного клуба Кварацхелия провел десять матчей, отметившись одним голом.
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