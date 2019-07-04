Футбол
Футболист Кварацхелия перешел в «Рубин»МК-Спорт 06:24
Казанский футбольный клуб "Рубин" объявил о переходе грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии. Во второй половине прошлого сезона грузин выступал за московский "Локомотив" на правах аренды. В составе "Локомотива" Кварацхелия сыграл десять матчей и забил один гол.
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