Футбол
Кварацхелия присоединился к «Рубину»Sport24.ru 05:33
В составе «Рубина» тренируется полузащитник Хвича Кварацхелия, выступавший во второй половине прошлого сезона за московский «Локомотив» на правах аренды.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 10:30, Вашингтон
Общество
Матвиенко предложила запретить мобильные телефоны в школах
"Наверное, вообще надо запретить (мобильные телефоны) в школах", — отметила спикер. По словам Матвиенко, для мобильных нет условий хранения.
Обновлено в 10:24
Общество
В Исландии ввели бесполые фамилии
Парламент Исландии утвердил Закон о гендерной автономии, разрешающий гражданам давать детям или менять фамилию на бесполую, сообщает Iceland Rewiew.
Обновлено в 06:37
Транспорт
В РЖД анонсировали новый плацкарт без боковушек
Обновлено в 09:46
Шоу-бизнес
Лолита заявила о расставании с молодым мужем
Певица Лолита Милявская в инстаграме рассказала, что приняла решение расстаться с молодым супругом.
Обновлено в 08:31
Происшествия
Вдова погибшего подводника рассказала о последнем сообщении мужа
Капитан 3-го ранга Владимир Сухиничев, погибший в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России, перед выходом в последний рейс не сказал, когда вернется.
Обновлено в 08:49
Происшествия
Кокорин и Мамаев этапированы в колонию
8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Александра Кокорина к году и шести месяцам колонии, а Павла Мамаева — к году и пяти месяцам.
Обновлено в 08:18
Происшествия
Головинский суд не нашел правонарушения в действиях сразу трех задержанных на марше в поддержку Ивана Голунова
Головинский суд Москвы не нашел правонарушения в действиях сразу трех задержанных на марше в поддержку журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 07:30
Политика
У резиденции американского посла в Москве проходит акция протеста
У резиденции американского посла в Москве проходит акция протеста.
Обновлено в 08:00
Политика
Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом
Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено в 05:31
Политика
Путин подарил Папе Римскому икону и фильм «Грех»
Беседа президента России и Папы Римского в Ватикане продлилась около часа. Встреча прошла в Апостольской библиотеке Апостольского дворца.
Обновлено в 10:10
Политика
Путин озвучил Зеленскому условия переговоров России и Украины
Президент России Владимир Путин в беседе с итальянскими журналистами накануне своего официального визита на Апеннины озвучил главные условия для налаживания конструктивного диалога с Украиной.
Обновлено вчера в 20:31
Экономика
Brand Finance назвала самые дорогие российские бренды 2019 года
Консалтинговая компания Brand Finance опубликовала рейтинг 50 самых дорогих брендов России 2019 года.
Обновлено в 06:21
Общество
Власти Амстердама предложили запретить витрины с проститутками
Мэр Амстердама Фемке Хальсема предложила четыре варианта решения проблемы туристов, которые мешают работать легальным проституткам в квартале красных фонарей.
Обновлено в 09:23
Политика
Шойгу назвал основную причину ЧП на глубоководном аппарате
Обновлено в 02:57
Происшествия
Ущерб от действий экс-главы «Автодора» превысил 2 млрд рублей
В Следственном комитете России заявили, что ущерб от действий бывшего главы "Автодора" Сергея Кельбаха превысил 2 млрд рублей.
Обновлено в 09:59
Армия и оружие
Американский генерал рассекретил план США на случай ядерной войны
Гольдфейн отметил, что сначала должен связаться с Тодом Уолтерсом, главой Европейского командования ВС США, после чего "в одно мгновение" силы США и НАТО начнут массированную контратаку, включающую "применение истребителей, бомбардировщиков, самолетов-топливозаправщиков, средств разведки, кибернетических, космических и специальных операций".
Обновлено в 08:49
Политика
Россия выразила протест из-за обозначения Курил частью Японии
МИД РФ выразил протест Японии из-за обозначения Южных Курил как японской территории в материалах прошедшего саммита G20 в Осаке.
Обновлено в 09:40
Футбол
Комитет по этике РФС рассмотрит обращение «Ростова» по поводу «Чайки»
Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит заявление руководства "Ростова" по поводу оскорбительных высказываний в адрес болельщиков команды со стороны "Чайки" из села Песчанокопского и лично президента клуба Андрея Чайки, сообщил РИА Новости председатель комитета Семен Андреев.
Обновлено в 10:11
Футбол
Ганчаренко: ЦСКА важно подойти к сезону с ощущением опасности
Футболистам московского ЦСКА важно подойти к сезону-2019/20 с ощущением опасности, сказал главный тренер армейцев Виктор Ганчаренко.
Обновлено в 05:38
Кино
Русалочку сыграет темнокожая актриса
Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 22:42
Армия и оружие
В ЛНР заявили, что сбили беспилотник ВСУ
Обновлено в 07:38
Армия и оружие
«Русские Витязи» покажут фигуры высшего пилотажа на фестивале в Перми
"Русские витязи" - единственная пилотажная группа в мире, показывающая высший пилотаж на тяжелых истребителях Су-27 и Су-30СМ. Была образована 5 апреля 1991 года на базе 1-й авиационной эскадрильи Центра показа авиационной техники на аэродроме Кубинка.
Обновлено в 08:48
Футбол
Украинский футболист обратился с угрозами в адрес игроков «Краснодара»
Украинский полузащитник венгерского клуба «Халадаш» Юрий Габовда в преддверии товарищеского матча против «Краснодара-2» в своем сториз Instagram написал, что «москальская рожа ляжет».
Обновлено в 08:59
Общество
Трещина появилась в аквариуме в ТЦ «Авиапарк»
Цилиндрический аквариум в московском торговом центре "Авиапарк" на Ходынском бульваре дал протечку.
Обновлено в 09:37
Происшествия
Возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в Москве
По факту гибели ребенка на востоке столицы в результате падения дерева на детской площадке, Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело.
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес
Актриса Ирина Темичева похудела на 43 кг и упала в голодный обморок
Актрису сразу доставили в больницу, где врач диагностировал голодный обморок.
Обновлено в 05:38
Космос
Локализован второй за неделю источник мощного радиосигнала из космоса
Обновлено 02 июля в 13:19
Авто
Российский авторынок продолжил падение: итоги первого полугодия
По итогам первого полугодия 2019 года российский авторынок сократился на 2,4 процента, при этом наибольшее падение зафиксировано в мае.
Обновлено в 08:16
Происшествия
Жительницу Краснодара оштрафовали за угрозы и оскорбления судье
Изначально жительнице было предъявлено обвинение в незаконном возведении гостиницы, и по решению суда здание должны были снести.
Обновлено в 09:27
Политика
Лукашенко назвал дружбу с США приоритетом для Белоруссии
Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил президента США Дональда Трампа с национальным праздником - Днем независимости, отметив, что поддержание дружеских и взаимовыгодных отношений с Вашингтоном является одним из приоритетов внешней политики Минска, сообщила в четверг пресс-служба главы белорусского государства.
Обновлено в 09:08