Футбол
«Спартак» подписал экс-игрока «ПСЖ»Газета.Ru 07:41
Бывший игрок молодежный команды "ПСЖ", 18-летний Николоз Кутателадзе продолжит карьеру в "Спартаке", сообщает Sport24. Подтвердил информацию соответствующий пост на официальной странице московского клуба в социальной сети Twitter.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 08:07, Ашберн
Происшествия
В крепости Керчь нашли 1700 авиабомб времен войны
Обновлено в 07:26
Происшествия
«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия
Путин присвоил звание Героев России пилотам А321
Обновлено вчера в 08:55
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ за честные выборы
Обновлено в 06:44
Армия и оружие
Сирийская армия освободила четыре деревни на юге Идлиба, сообщили СМИ
Сирийская армия в пятницу установила контроль над четырьмя населенными пунктами на юге провинции Идлиб после боестолкновений с террористами, передает радиостанция Sham FM.
Обновлено вчера в 12:48
Шоу-бизнес
Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Помогавших пострадавшим в ЧП под Северодвинском медиков обследовали
Архангельские медики, помогавшие пострадавшим при ЧП на военном полигоне в Нёноксе в Архангельской области 8 августа, прошли обследование в федеральном медицинском центре.
Обновлено вчера в 13:05
Политика
Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания России
Размещение американских войск в Польше напугает Россию сильнее, чем их дислокация в Западной Европе, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.
Обновлено вчера в 19:59
Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов
За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено в 07:44
Политика
В США суд выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1
Суд в США выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1, освобожденного ранее властями Гибралтара.
Обновлено вчера в 21:31
Кино
На фестивале подросткового кино «Игра света» в Южно-Сахалинске состоялись первые показы
Кинокартины об одиночестве, любви, поддержке друзей, о поиске себя представили молодые режиссеры из России и других стран на подростковом кинофестивале "Игра света" в Южно-Сахалинске.
Обновлено в 06:16
Общество
На Сочи обрушился залповый ливень
На Сочи обрушился залповый ливень, об этом 17 августа говорится в заявлении пресс-службы администрации города.
Обновлено в 05:40
Армия и оружие
Испанцы раскритиковали свои ВВС за сближение с самолетом Шойгу
Читатели El Confidencial, комментируя статью издания о сближении истребителя ВВС Испании в составе подразделения НАТО с самолетом министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой, раскритиковали действия испанских военных.
Обновлено вчера в 19:31
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала провокационный снимок
На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.
Обновлено в 03:08
Происшествия
Застрявшие в Анталье российские туристы вылетели в Санкт-Петербург
Обновлено вчера в 18:22
Футбол
«Барселона» заинтересовалась защитником «Ювентуса»
Защитник туринского "Ювентуса" Даниэле Ругани имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Испании.
Обновлено в 06:07
Кино
Скончался голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия
Во Франции посетитель убил официанта из-за сэндвича, сообщили СМИ
Мужчина убил официанта одного из ресторанов в коммуне Нуази-ле-Гран в столичном регионе Франции, поскольку его сэндвич был приготовлен не так быстро, как он этого хотел, сообщили французские СМИ.
Обновлено в 06:39
Общество
В Москву вернется 30-градусная жара
Обновлено в 05:46
Происшествия
Прокуратура проверит законность дела о покупке москвичкой лекарства
Прокуратура проведёт проверку относительно законности возбуждения уголовного дела по факту заказа женщиной зарубежного психотропного препарата для своего сына, больного эпилепсией.
Обновлено в 07:37
Экономика
Как США вели торговую войну с Японией
Общественность раздражало то, что японская промышленность фактически была вскормлена американскими льготами, субсидиями и патентами, которые Вашингтон щедро предоставлял своему «непотопляемому авианосцу» в годы холодной войны.
Обновлено в 05:02
Футбол
Болельщики ЦСКА уговаривают Кругового не переходить в «Зенит»
В комментариях к сообщению болельщики ЦСКА принялись уговаривать футболиста не переходить в «Зенит», а продолжить карьеру в «армейском» клубе.
Обновлено в 06:32
Происшествия
Переговоры пилотов А321 могли опубликовать любители
Обновлено в 05:35
Космос
«Спектр-РГ» подтвердил высокую активность чёрной дыры
Обновлено 14 августа в 11:11
Происшествия
Восемь человек погибли при пожаре в гостинице Одессы
В результате пожара в одном из отелей Одессы погибли восемь человек, а десять - пострадали.
Обновлено в 03:53
Происшествия
На западе Украины упал военный вертолет
Обновлено в 03:51
Футбол
«Зенит» потерял Малкома и Дриусси
Обновлено в 07:55