Футбол

Футболист Кутателадзе подписал контракт со «Спартаком»ТАСС 06:52

Грузинский футболист Николоз Кутателадзе стал игроком московского "Спартака". Об этом сообщает пресс-служба команды. Данные соглашения с 18-летним футболистом не разглашаются.
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