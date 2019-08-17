Футбол
Футболист Кутателадзе подписал контракт со «Спартаком»ТАСС 06:52
Грузинский футболист Николоз Кутателадзе стал игроком московского "Спартака". Об этом сообщает пресс-служба команды. Данные соглашения с 18-летним футболистом не разглашаются.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 11:48, Ашберн
Происшествия
В ДТП с автобусом в Перми пострадали пять детей
Обновлено в 09:48
Авто
В России разрешили использовать компактные автомобильные номера
Обновлено в 00:04
Происшествия
Свидетель по делу «Сети» получил политическое убежище в Финляндии
Свидетель по уголовному делу о террористическом сообществе «Сеть» Илья Капустин получил политическое убежище в Финляндии, сообщает «Медиазона» со ссылкой на Twitter жены обвиняемого по этому делу Виктора Филинкова Александры.
Обновлено в 11:42
Происшествия
В Саратове мальчик попал под колеса детского паровозика
Обновлено в 04:47
Политика
WSJ: Трамп хочет купить Гренландию
Президент США Дональд Трамп думает о покупке у Дании крупнейшего в мире острова – Гренландии.
Обновлено вчера в 01:31
Футбол
«Бавария» подтвердила аренду Коутиньо
Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич подтвердил, что немецкий клуб арендует у "Барселоны" полузащитника Филиппе Коутиньо, передает ZDF.
Обновлено вчера в 18:30
Авто
Bugatti презентовал уникальный гиперкар Centodieci за 7,4 млн фунтов
Новый Bugatti Centodieci был представлен накануне в Пеббл-Бич. Наименовнаие модели с итальянского языка переводится как "стодесятый".
Обновлено в 03:10
Футбол
«Краснодар» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ
Обновлено в 11:28
Общество
На Сочи обрушился сильный ливень
Ливень, прошедший утром в субботу в Сочи, не нарушил жизнеобеспечение города и не вызвал происшествий, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Обновлено в 04:56
Общество
В Москву вернется 30-градусная жара
Обновлено в 05:46
Космос
«Роскосмос» разработал способ маскировки спутников
Обновлено в 02:26
Происшествия
Опубликовано видео из салона севшего в кукурузном поле А321
Следственный комитет опубликовал видео из салона самолета A321, севшего в четверг в кукурузном поле.
Обновлено в 09:20
Происшествия
Помогавших пострадавшим в ЧП под Северодвинском медиков обследовали
Архангельские медики, помогавшие пострадавшим при ЧП на военном полигоне в Нёноксе в Архангельской области 8 августа, прошли обследование в федеральном медицинском центре.
Обновлено вчера в 13:05
Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов
За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено в 07:44
Кино
Умер создатель кролика Роджера Ричард Уильямс
Обновлено в 11:36
Армия и оружие
Испанцы раскритиковали свои ВВС за сближение с самолетом Шойгу
Читатели El Confidencial, комментируя статью издания о сближении истребителя ВВС Испании в составе подразделения НАТО с самолетом министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой, раскритиковали действия испанских военных.
Обновлено вчера в 19:31
Космос
Китай впервые использовал новую ракету-носитель «Цзелун-1»
Обновлено в 06:15
Происшествия
В Канаде женщина выжила после падения с высоты 1,5 км
Обновлено вчера в 10:36
Шоу-бизнес
Мама Тимати прокомментировала отношения с Шишковой и Решетовой
Бузова закрыла Instagram-аккаунт после скандала с "блокадницей" Чтобы завершить дискуссию, Симона выложила пост, где подробно рассказала о своем отношении к Алене Шишковой, которая родила рэперу дочь Алису, и к Анастасии Решетовой.
Обновлено в 09:42
Происшествия
В Ульяновске скончался один из отравившихся подсолнечным маслом
Обновлено вчера в 03:51
Общество
Проездные запретят пополнять без паспорта
«Либо у держателей карт при пополнении наличными будут запрашивать документ, удостоверяющий личность, либо операторы транспортных карт будут менять договорную схему, чтобы карты перестали быть электронными кошельками», — объяснила последствия исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова.
Обновлено вчера в 08:25
Происшествия
В массовом ДТП с автобусом на проспекте Героев есть пострадавшие
В субботу, 17 августа, на пересечении проспекта Героев и улицы Маршала Захарова произошло массовое ДТП с участием автобуса.
Обновлено в 10:44
Волейбол
Международная федерация волейбола открыла дело против Бузато
Международная федерация волейбола открыла дисциплинарное дело в отношении старшего тренера женской сборной России Серджио Бузато, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:35
Политика
В Малайзии призвали отменить суд по делу о крушении МН17
Несколько неправительственных организаций Малайзии призвали отменить суд по делу о крушении Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, которое произошло летом 2014 года в Донбассе.
Обновлено в 10:08
Происшествия
В Китае четыре человека погибли при взрыве в ресторане
Обновлено в 01:53
Происшествия
Второго пилота аварийно севшего Airbus A321 выписали из больницы
Второй пилот аэробуса A321 "Уральских авиалиний", который совершил аварийную посадку на поле в Подмосковье, Георгий Мурзин выписан из больницы и проходит лечение амбулаторно, сообщил в субботу ТАСС гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Переговоры пилотов А321 могли опубликовать любители
Обновлено в 05:35