Футбол

Футболист Кутателадзе подписал контракт со «Спартаком»ТАСС 06:52

Грузинский футболист Николоз Кутателадзе стал игроком московского "Спартака". Об этом сообщает пресс-служба команды. Данные соглашения с 18-летним футболистом не разглашаются.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Кутателадзе: Хочу играть в основе «„Спартака“ и стать частью истории клуба»

Sport24.ru09:52

Новичок ФК «Спартак» Кутателадзе заявил, что хочет стать частью истории клуба

ТАСС09:28

«Спартак» подписал 18-летнего нападающего из академии «ПСЖ»

Матч ТВ06:39

«Спартак» подписал грузинского форварда

Sport.ru07:13

«Спартак» — ЦСКА — 2:1, молодёжное первенство, дебют Кутателадзе

Чемпионат09:10

В «Спартаке» — «новый Златан» из «ПСЖ». Кто такой Кутателадзе

Спорт-Экспресс09:15

«Спартак» подписал воспитанника «ПСЖ» Кутателадзе

Sports.ru06:34
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 10:16, Ашберн
Общество

Жители Сочи сообщили о подтоплениях после залповых ливней

Обновлено в 05:36
Политика

В Москве завершился митинг КПРФ за честные выборы

Обновлено в 06:44
Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321

Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Происшествия

Помогавших пострадавшим в ЧП под Северодвинском медиков обследовали

Архангельские медики, помогавшие пострадавшим при ЧП на военном полигоне в Нёноксе в Архангельской области 8 августа, прошли обследование в федеральном медицинском центре.
Обновлено вчера в 13:05
Политика

В ЕЭК рассказали о возможном уходе Глазьева с поста советника Путина

В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) прокомментировали сообщения о переходе советника российского президента, экономиста Сергея Глазьева на пост министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК.
Обновлено вчера в 06:18
Политика

В Судане военные и оппозиция подписали соглашение о переходном периоде

Обновлено в 08:41
Политика

Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов

За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено в 07:44
Происшествия

10 человек пострадали в ДТП с автобусом в Перми

В Перми в результате ДТП с маршрутным автобусом пострадали 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.
Обновлено в 09:34
Футбол

«Крылья Советов» обыграли «Урал» в Екатеринбурге

"Урал" принимал самарские "Крылья Советов" и проиграл со счетом 1:3. Перед началом встречи зрители тепло приветствовали экипаж А321.
Обновлено в 09:04
Происшествия

На западе Украины упал военный вертолёт

Обновлено в 04:15
Экономика

Минтруд предложил повысить МРОТ на 850 рублей

Министерство труда и социальной занятости РФ предложило повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с сегодняшних 11 280 рублей до 12 130 рублей – с 2020 года.
Обновлено вчера в 09:57
Общество

В Москву вернется 30-градусная жара

Обновлено в 05:46
Единоборства

Нурмагомедов: хочу, чтобы Кормье завершил карьеру

Обновлено в 08:28
Футбол

Миодраг Божович: «Вопрос был только один: сколько забьем»

Вопрос результата был только один: сколько забьем.
Обновлено в 09:19
Политика

В Госдуме оценили предложение Польши по военному сдерживанию России

Накануне глава польского МИДа Яцек Чапутович заявил, что нахождение американских военных на территории страны напугает Россию сильнее, чем их дислокация в Западной Европе, и остановит якобы проводимую Москвой "агрессивную политику".
Обновлено в 06:08
Космос

Фантом-манекен для изучения радиации отправится на МКС в 2022 году

Новый фантом-манекен для изучения влияния радиации на организм человека должен быть доставлен на Международную космическую станцию в 2022 году.
Обновлено вчера в 02:16
Шоу-бизнес

Мама Тимати прокомментировала отношения с Шишковой и Решетовой

Бузова закрыла Instagram-аккаунт после скандала с "блокадницей" Чтобы завершить дискуссию, Симона выложила пост, где подробно рассказала о своем отношении к Алене Шишковой, которая родила рэперу дочь Алису, и к Анастасии Решетовой.
Обновлено в 09:42
Политика

Меркель поблагодарила Венгрию за вклад в объединение Германии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель сказала, что действия Венгрии в августе 1989 года стали вкладом в объединение ГДР и ФРГ.
Обновлено в 05:15
Происшествия

Во Франции посетитель убил официанта из-за сэндвича, сообщили СМИ

Мужчина убил официанта одного из ресторанов в коммуне Нуази-ле-Гран в столичном регионе Франции, поскольку его сэндвич был приготовлен не так быстро, как он этого хотел, сообщили французские СМИ.
Обновлено в 06:39
Политика

Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курилах

Обновлено 15 августа в 12:54
Футбол

«Барселона» без Месси уступила «Атлетику» в первом матче Примеры

Обновлено в 00:10
Транспорт

В Катаре начали красить дороги в голубой цвет для борьбы с жарой

Обновлено в 08:35
Происшествия

СК опубликовал видео из салона севшего в кукурузном поле А321

Обновлено в 09:51
Армия и оружие

В ОБСЕ сообщили об обстреле беспилотника миссии в Донбассе

Обновлено в 09:11
Происшествия

Число жертв пожара в отеле в Одессе увеличилось до девяти

Обновлено в 08:59
Происшествия

Прокуратура проверит дело о покупке матерью лекарства сыну-инвалиду

Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) проверит законность возбуждения уголовного дела в отношении матери, которая приобрела для неизлечимо больного ребенка зарубежный препарат, содержащий психотропное вещество.
Обновлено в 07:28
Экономика

Объем выручки малых предприятий в России вырос на 25%

Объем выручки малых предприятий в России увеличился на 25% за последний год.
Обновлено в 01:52
Происшествия

Суд в Курской области освободил по УДО Леонида Жегулева

Суд в Курской области освободил по УДО Леонида Жегулева. Об этом "Эху Москвы" сообщил брат осужденного, спецкор "Медузы" Илья Жегулев.
Обновлено в 10:05
Авто

83% россиян используют автомобили не только по назначению

Как рассказали в ходе опроса автомобилисты, они используют свою машину не только по назначению. В частности, так ответили 83% респондентов.
Обновлено в 08:51
Футбол

Голы Лаказетта и Обамейанга помогли «Арсеналу» обыграть «Бернли»

Обновлено в 09:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное