Футбол
Футболист Кутателадзе подписал контракт со «Спартаком»ТАСС 06:52
Грузинский футболист Николоз Кутателадзе стал игроком московского "Спартака". Об этом сообщает пресс-служба команды. Данные соглашения с 18-летним футболистом не разглашаются.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 11:08, Ашберн
Здоровье
Минздрав предложил способы борьбы с курением на работе
В Минздраве считают, что в борьбе с курением помогут конкурсы и другие соревнований между сотрудниками предприятий.
Обновлено в 10:05
Здоровье
Путину пожаловались на уголовные дела из-за лекарств для больных детей
Матери детей с ограниченными возможностями написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за уголовного преследования в связи с покупками запрещенных препаратов.
Обновлено вчера в 18:39
Политика
Несколько одиночных пикетов проходят в центре Москвы
В 14.00 одиночные пикеты начались в трёх местах в центре Москвы: у памятников Владимиру Шухову на Сретенском бульваре, Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре и Надежде Крупской на площади Сретенских ворот.
Обновлено в 07:53
Происшествия
В Перми автобус с пассажирами врезался в здание
На улице Новогайвинской на окраине Перми автобус маршрута № 53 врезался в здание.
Обновлено в 09:57
Происшествия
В Канаде женщина выжила после падения с высоты 1,5 км
Обновлено вчера в 10:36
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Общество
Жара до 30 градусов ожидается в Москве
Обновлено в 03:40
Политика
Меркель поблагодарила Венгрию за вклад в объединение Германии
Канцлер ФРГ Ангела Меркель сказала, что действия Венгрии в августе 1989 года стали вкладом в объединение ГДР и ФРГ.
Обновлено в 05:15
Общество
Рособрнадзор подозревает десятки омских школ в необъективности оценок
В список подозрительных попали 37 школ Омской области, в том числе шесть в Омске (лицей №166, СОШ №№ 114, 131 и 144, школа-интернат № 20 среднего (полного) общего образования ОАО РЖД, школа-интернат №9). В целом признаки необъективных результатов ВПР обнаружены лишь в 5,3% школ региона.
Обновлено вчера в 11:43
Футбол
Арсенал — Бернли 2:1
В матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ) футболисты лондонского «Арсенала» в родных стенах оказались сильнее «Бёрнли».
Обновлено в 09:23
Происшествия
На Украине задержали подозреваемых в хищении госимущества на $59 млн
Генпрокуратура Украины сообщила о задержании семи человек, причастных к хищению государственного и коммунального имущества на сумму свыше $59 млн.
Обновлено в 09:26
Космос
Компания Virgin Galactic показала новый космопорт
Центр управления будущими суборбитальными полетами и самолет-носитель, который должен служит платформой для запуска космических кораблей продемонстрировало в четверг журналистам в штате Нью-Мексико руководство компании Virgin Galactic.
Обновлено 15 августа в 13:33
Общество
На Сочи обрушился сильный ливень
Ливень, прошедший утром в субботу в Сочи, не нарушил жизнеобеспечение города и не вызвал происшествий, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Обновлено в 04:56
Футбол
Тамбов — Краснодар 0:2 (2-й тайм)
Скауты московского ЦСКА присутствуют на матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» — «Краснодар».
Обновлено в 11:02
Наука
Биофизики выяснили, как «Австралийская мутация» приводит к болезни Альцгеймера
Результаты исследования раскрывают простой молекулярный механизм развития болезни Альцгеймера, связанный непосредственно с влиянием «Австралийской» мутации на структурно-динамические свойства мембранного сегмента белка APР.
Обновлено 15 августа в 05:58
Культура
Netflix снимет мультсериал про шпиона Элвиса Пресли
Обновлено в 11:00
Космос
NASA получило первые снимки солнечного зонда Parker Solar Probe
NASA получило первые снимки, сделанные с помощью солнечного зонда Parker Solar Probe.
Обновлено 15 августа в 07:09
Хоккей
«Ак Барс» в овертайме обыграл «Нефтехимик»
Контрольный матч между двумя командами из Татарстана завершился победой «Ак Барса» над «Нефтехимиком» в овертайме.
Обновлено в 10:28
Политика
Африканцы признались во лжи о россиянах в ЦАР для фильма CNN
Журналисты CNN, снимавшие фильм о россиянах в ЦАР, заплатили им $100.
Обновлено в 08:13
Шоу-бизнес
Мама Тимати прокомментировала отношения с Шишковой и Решетовой
Бузова закрыла Instagram-аккаунт после скандала с "блокадницей" Чтобы завершить дискуссию, Симона выложила пост, где подробно рассказала о своем отношении к Алене Шишковой, которая родила рэперу дочь Алису, и к Анастасии Решетовой.
Обновлено в 09:42
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала провокационный снимок
На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.
Обновлено в 03:08
Экономика
В Татарстане инвестор намерен открыть производство газовых баллонов
Компания "Газовый вектор" намерена запустить на территории новой особой экономической зоны "Алма" в Татарстане производство газовых баллонов.
Обновлено вчера в 11:56
Шоу-бизнес
Максим Виторган потерял в отпуске на Кипре кошелек с крупной суммой
Максим Виторган поделился в Instagram-микроблоге неприятной историей, случившейся с ним во время отдыха на Кипре.
Обновлено в 07:33
Транспорт
В Катаре начали красить дороги в голубой цвет для борьбы с жарой
Дороги в Дохе стали красить в голубой цвет, чтобы охладить их, передает в субботу, 17 августа, «РИА Новости» со ссылкой на местное издание Ar Raya.
Обновлено в 08:35
Происшествия
Ребенок попал в больницу после наезда детского паровозика
Пятилетний мальчик госпитализирован после того, как выпал из вагончика аттракциона "Детский паровозик" и попал ему под колеса.
Обновлено вчера в 15:14
Финансы
Банки массово снижают ставки вкладов в рублях и валюте
Август огорчил вкладчиков массовым снижением банками ставок вкладов и в рублях, и в валюте.
Обновлено в 02:52