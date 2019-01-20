Футболист «Краснодара» может выбыть из-за травмы до конца годаГазета.Ru 15:50

Полузащитник сборной Швеции и российского "Краснодара" Виктор Классон может выбыть из-за травмы до конца года, сообщает ТАСС. Хавбек получил травму в отборочном матче чемпионата Европы - 2020 против команды Испании.

Футболист «Краснодара» может выбыть из-за травмы до конца года

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