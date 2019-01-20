Футбол
Классон успешно перенес операциюГазета.Ru вчера в 08:13
Хавбек "Краснодара" Виктор Классон перенес операцию на колене, сообщает официальный сайт клуба. Футболист порвал связки в матче отборочного тура Европейских игр 2020 года со сборной Испании 10 июня.
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Классон перенес операцию на колене. Его ждет долгий процесс восстановления
Спорт-Экспрессвчера в 06:12
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 02:28, Вашингтон
Энергетика
В Мексиканском заливе сократилась добыча нефти из-за угрозы шторма
Энергокомпании сократили добычу нефти в Мексиканском заливе в США на 31,9% из-за тропической бури, которая может перерасти в шторм, сообщило Бюро по безопасности и экологическому контролю США (Bureau of Safety and Environmental Enforcement, BSEE).
Обновлено вчера в 18:27
Общество
Бутина сможет вернуться в Россию не раньше декабря
Обновлено вчера в 13:00
Политика
В Закарпатье жители прогнали Порошенко с митинга
Обновлено вчера в 20:19
Происшествия
На Урале ураган оставил без света людей и повалил деревья
В результате частный сектор остался без света и кое-где упали деревья.
Обновлено в 02:13
Общество
Польша отказалась выдать Швеции россиянина, забравшего своих детей
Окружной суд Варшавы отказал Стокгольму в экстрадиции россиянина Дениса Лисова, который забрал из шведской приемной семьи трех своих дочерей и вывез их в Польшу.
Обновлено вчера в 08:58
Наука
В Греции обнаружили древнейшие в Европе человеческие останки
Оказывается, в конце70-х годов прошлого века археологи нашли в пещере Апидима на юге Греции самые древниие человеческие останки из всех, которые ученые когда-либо обнаруживали в Европе, пишет британский научный журнал Nature.
Обновлено вчера в 18:16
Происшествия
Россияне погибли из-за шторма в Греции
Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:13
Происшествия
Полиция считает, что муж кассирши из Башкирии помогал ей красть деньги
Полиция считает, что супруг Луизы Хайруллиной, которую подозревают в хищении более 20 миллионов рублей у банка, причастен к кражам, мужчина задержан, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 08:47
Гаджеты
В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона
В Центре цифровой экспертизы Роскачества утверждают: никто не застрахован от покупки девайса с бракованной батареей, а вот взрыва или возгорания из-за старения аппарата или его перегрева можно избежать.
Обновлено в 01:01
Авто
Автомобиль-праздник – Bentley Continental GT
Неслучайно выделенная на Россию квота автомобилей была распродана практически сразу. Bentley Continental GT дарит праздник своему владельцу.
Обновлено вчера в 05:02
Технологии
В России может появиться доступный спутниковый интернет
К работе в России может приступить британский оператор OneWeb, который с помощью технологий мобильной спутниковой связи планирует обеспечить широкополосным интернетом пользователей по всему миру.
Обновлено вчера в 18:32
Общество
Фрагмент колонны и часть фигурки из бивня мамонта нашли в СВАО
В районе Южное Медведково на северо-востоке столицы археологи нашли фрагмент верхней части резной белокаменной колонны и часть фигурки из бивня мамонта XVIII века.
Обновлено в 01:20
Политика
Климкин дал совет Зеленскому по встрече с Путиным
Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что президенту Владимиру Зеленскому стоит встречаться с российским лидером Владимиром Путиным только при партнерах Киева.
Обновлено вчера в 15:23
Космос
Запуск ракеты-носителя Vega со спутником ОАЭ завершился неудачей
Обновлено вчера в 22:23
Авто
Счетная палата предлагает усовершенствовать налог на роскошь в РФ
Счетная палата РФ обнаружила несколько марок дорогих автомобилей, которые не попали в список для исчисления транспортного налога с повышающими коэффициентами, и предлагает усовершенствовать действующий механизм взывания так называемого налога на роскошь, говорится в сообщении аудиторов по итогам проверки администрирования имущественных налогов за 2016 и 2017 годы.
Обновлено в 02:07
Политика
Украина отказалась выплачивать пенсии жителям Донбасса
Безопасность не может быть обеспечена.
Обновлено вчера в 16:29
Происшествия
Интерпол задержал россиян в Уругвае
Местная полиция совместно с сотрудниками Интерпола поймала и задержала двух россиян, которые подозреваются в помощи итальянскому мафиози Рокко Морабито.
Обновлено вчера в 18:34
Авто
Toyota анонсировала новый компактный кроссовер
Как отмечают источники, изначально на новом совместном предприятии планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, но в последний момент японцы изменили решение, объяснив это желанием «подстроиться под меняющиеся требования рынка и растущий спрос на компактные кроссоверы и внедорожники».
Обновлено вчера в 23:30
Шоу-бизнес
44-летняя Ева Лонгория вернула стройные формы после родов
44-летняя Ева Лонгория вернула стройные формы после родов Спустя год после родов Ева Лонгория восстановила фигуру.
Обновлено в 01:39
Армия и оружие
Черноморский флот опроверг заход «Сметливого» в зону учений Sea Breeze
Российский сторожевой корабль «Сметливый» не входил в закрытую зону Чёрного моря, где проходят международные учения Sea Breeze, заявили в пресс-службе Черноморского флота.
Обновлено вчера в 08:36
Происшествия
Жертвами дождей в Китае стали 11 человек
Обновлено в 01:37
Происшествия
Самолет из Черногории в Москву экстренно сел в Калуге
1 июля в аэропорту имени Бен-Гуриона в Израиле совершил посадку пассажирский самолет с поврежденным шасси.
Обновлено вчера в 06:45
Шоу-бизнес
Разошедшегося с Собчак Виторгана увидели с актрисой Нинидзе
Максим Виторган, расставшийся в этом году с Ксенией Собчак, был замечен с 27-летней актрисой Нино Нинидзе.
Обновлено вчера в 10:40
Армия и оружие
Запущенные с Плесецка военные спутники взяты на управление
Обновлено вчера в 20:59
Политика
Власти США могут ввести пошлины в отношении Франции за цифровой налог
"Соединенные Штаты крайне озабочены тем, что налог на цифровые услуги, который, как ожидается, будет одобрен завтра французским Сенатом, несправедливо направлен против американских компаний", - заявил он.
Обновлено вчера в 17:22
Общество
Обнаружен новый признак развития аутизма у ребенка
По словам ведущего автора нового исследования Сьюзен Мэйс, нетипичное пищевое поведение присутствовало у 70% детей с аутизмом (оно, кстати, встречалось у аутистов в 15 раз чаще, чем у детей с нейротипией).
Обновлено вчера в 00:53
Общество
WSJ: ответственная за пожар в Калифорнии компания годами не ремонтировала опоры ЛЭП
Американская энергетическая компания Pacific Gas and Electric (PG&E), признанная ответственной за возникновение самого разрушительного пожара в современной истории штата Калифорния, годами не ремонтировала опоры линии электропередачи, что привело к катастрофе.
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия
Опубликовано фото подозреваемого в убийстве стюардессы в Москве
В Сети появился снимок подозреваемого в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой в московском отеле, сообщает РЕН.
Обновлено вчера в 14:47
Экономика
Быстрым платежам накручивают процент
«Крайне важно для развития и поддержки сервиса платежей по СБП ритейлерами, чтобы комиссии были ощутимо ниже, чем приходится платить банкам за эквайринг при карточных расчетах»,— указывает президент АКИТ Артем Соколов.
Обновлено вчера в 19:07
Общество
На Камчатке многоквартирный дом накренился из-за аномальной жары
Обновлено вчера в 18:02