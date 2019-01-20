Шведский полузащитник "Краснодара" Виктор Классон был прооперирован. Теперь ему предстоит "долгий и сложный процесс восстановления". Об этом сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Футболист «Краснодара» Классон перенес операцию и выбыл на долгий срок

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