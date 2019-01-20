Футболист «Краснодара» Классон может выбыть до конца года из-за травмыКубань 24 00:50

Если диагноз подтвердится, полузащитник ФК «Краснодар» может пропустить все матчи в 2019 году, сообщает ТАСС со ссылкой на шведское издание Sportbladet. Как писал интернет-портал «Кубань 24», Классон получил травму колена, играя за сборную Швеции против команды Испании в рамках отбора на Евро-2020.

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