Футбол

Футболист «Краснодара» Классон может выбыть до конца года из-за травмыКубань 24 00:50

Если диагноз подтвердится, полузащитник ФК «Краснодар» может пропустить все матчи в 2019 году, сообщает ТАСС со ссылкой на шведское издание Sportbladet. Как писал интернет-портал «Кубань 24», Классон получил травму колена, играя за сборную Швеции против команды Испании в рамках отбора на Евро-2020.
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У Классона подозрение на повреждение крестообразной связки. Он может выбыть до конца года

Sport24.ruвчера в 15:17

СМИ: футболист «Краснодара» Классон может выбыть из-за травмы до конца года

ТАССвчера в 15:07

СМИ: Классон из-за травмы может пропустить остаток года

Матч ТВвчера в 16:08

Футболист «Краснодара» может выбыть из-за травмы до конца года

Газета.Ruвчера в 15:50

СМИ: Классон может выбыть до конца 2019 года

ProstoProSportвчера в 15:43

СМИ: Классон из-за травмы может пропустить остаток года

Sportbox.RUвчера в 16:08

Источник: Классон получил повреждение крестообразной связки в игре с Испанией

Спорт-Экспрессвчера в 14:44
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