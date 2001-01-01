Футбол
Футболист «Краснодара-2» назвал чуркой защитника «Енисея»РБК 00:44
Полузащитник «Краснодара-2» Александр Черников назвал защитника красноярского «Енисея» Шамиля Гасанова чуркой по ходу встречи команд. Об этом сообщает «Матч ТВ», ссылаясь на судейский протокол арбитра матча Игоря Низовцева.
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Киев предложил привлечь США и Турцию для возвращения Крыма
Киев рассматривает возможность создания международной площадки для ведения переговоров о статусе Крыма с участием европейских стран, а также США и Турции.
Обновлено вчера в 18:44
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Гороскоп на 29 июля: неожиданный доход ожидает Львов
Львы Неожиданный доход ожидает Львов.
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На Украине устроили торжественное перезахоронение солдат СС
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"Прошедшая ночь стала самой холодной с начала этого июля в Москве", - сказал собеседник агентства, отметив, что предыдущий минимум отмечался 1 июля (10,4 градуса).
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