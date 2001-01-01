Футбол

Футболист «Краснодара-2» назвал чуркой защитника «Енисея»РБК 00:44

Полузащитник «Краснодара-2» Александр Черников назвал защитника красноярского «Енисея» Шамиля Гасанова чуркой по ходу встречи команд. Об этом сообщает «Матч ТВ», ссылаясь на судейский протокол арбитра матча Игоря Низовцева.
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