Футбол
Футболист «Краснодара-2» назвал чуркой защитника «Енисея»РБК 00:44
Полузащитник «Краснодара-2» Александр Черников назвал защитника красноярского «Енисея» Шамиля Гасанова чуркой по ходу встречи команд. Об этом сообщает «Матч ТВ», ссылаясь на судейский протокол арбитра матча Игоря Низовцева.
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Полузащитник «Краснодара-2» был удален за ксенофобское высказывание, ему грозит дисквалификация
Спорт-Экспрессвчера в 17:42
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