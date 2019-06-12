Футбол
Футболист «Краснодара-2» Назаров продолжит карьеру в чешском клубеКубань 24 00:44
Клубы подпишут соглашение после того, как 22-летний футболист Назаров пройдет медосмотр. В прошлом сезоне Евгений Назаров провел в системе ФК «Краснодар» 33 матча: 17 из них он сыграл в составе «Краснодара-2», 15 — «Краснодара-3».
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