Футбол

Футболист Комличенко может перейти в «Гент»МК-Спорт 06:49

Нападающий "Млада Болеслав" Николай Комличенко может перейти в бельгийский "Гент". По информации "Чемпионата", представители бельгийского клуба уже начали переговоры о трансфере россиянина. Трансферная стоимость Комличенко оценивается в 3,5 млн евро.
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