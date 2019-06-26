Футболист Комличенко может перейти в «Гент»МК-Спорт 06:49

Нападающий "Млада Болеслав" Николай Комличенко может перейти в бельгийский "Гент". По информации "Чемпионата", представители бельгийского клуба уже начали переговоры о трансфере россиянина. Трансферная стоимость Комличенко оценивается в 3,5 млн евро.

Футболист Комличенко может перейти в «Гент»

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Политика Басилашвили откровенно высказался о конфликте России и Грузии Народный артист СССР Олег Басилашвили прокомментировал конфликт, возникший между Россией и Грузией.