Футбол

Футболист Кокорин заплакал на заседании судаГазета Кемерова 00:48

Футболист Александр Кокорин, выступая с последним словом на заседании суда, заплакал, пишет РБК.
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Александр Кокорин
Я бы хотел еще раз извиниться перед Паком. Перед Соловчуком хотел бы извиниться за брата. Извиниться перед обществом, если действительно люди не поменяли свою точку зрения.
— Александр Кокорин, российский футболистИзвестия вчера в 17:13

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Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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