Футбол
Футболист Кокорин заплакал на заседании судаГазета Кемерова 00:48
Футболист Александр Кокорин, выступая с последним словом на заседании суда, заплакал, пишет РБК.
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Я бы хотел еще раз извиниться перед Паком. Перед Соловчуком хотел бы извиниться за брата. Извиниться перед обществом, если действительно люди не поменяли свою точку зрения.
— Александр Кокорин, российский футболистИзвестия вчера в 17:13
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Происшествия
«Ъ» назвал приоритетную версию катастрофы с SSJ-100
Приоритетной версией авиакатастрофы с Sukhoi Superjet 100 является ошибка пилотов, сообщает "Коммерсант".
Обновлено в 00:52
Политика
Половина россиян не считает аресты чиновников борьбой с коррупцией
Большинство россиян считает аресты высокопоставленных чиновников проявлением борьбы за передел сфер влияния либо отвлечением внимания населения от реальных проблем в экономике страны, а не проявлением борьбы с коррупцией.
Обновлено вчера в 23:51
Шоу-бизнес
Актриса Эми Шумер впервые стала мамой
Комедийная актриса и stand up-комик Эми Шумер (37) впервые стала матерью. Ее ребенок появился на свет минувшей ночью.
Обновлено вчера в 23:53
Общество
Определены аномально голосовавшие за дочь Алсу регионы
Эксперты должны оценить информационную безопасность системы подсчета голосов и определить, имели ли место накрутки.
Обновлено вчера в 23:02
Общество
Пензенская прокуратура обязала запретить ношение хиджабов в 20 школах
Обновлено вчера в 21:14
Политика
В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду
Минприроды готовит запрет на продажу одноразовой посуды из пластика, сообщил РИА Новости глава ведомства Дмитрий Кобылкин.
Обновлено вчера в 20:10
Политика
Савченко призвала Зеленского оградить Украину от внешнего влияния
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому следует оградить страну от внешнего влияния Запада и Востока.
Обновлено вчера в 21:28
Религия
Православные встречают Радоницу
7 мая православные христиане отмечают праздник Радоница, или Радуница, во время которого поминаются усопшие, пишет "Российская газета".
Обновлено вчера в 22:33
Транспорт
Движение в Москве ограничат 4 мая из-за репетиции парада
Обновлено 04 мая в 02:55
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина опубликовала снимок топлес
Диана Шурыгина показала фотографию, на которой позирует вместе с супругом около зеркала.
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия
В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек
В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС.
Обновлено 05 мая в 18:14
Происшествия
Стюардессу, спасавшую пассажиров SSJ-100, назвали героиней в Британии
Читатели изданий Daily Mail и Metro восторгаются профессионализмом бортпроводницы компании «Аэрофлот» Татьяны Касаткиной, которая помогала пассажирам покинуть горящий самолет в «Шереметьеве».
Обновлено в 01:49
Экономика
Morgan Stanley сворачивает банковскую деятельность в России
Morgan Stanley намерена в первом квартале будущего года подать в Центробанк РФ заявление о прекращении банковской деятельности в России.
Обновлено вчера в 18:35
Общество
Вступили в силу новые правила идентификации пользователей мессенджеров
Согласно постановлению правительства, мессенджеры обязаны связываться с мобильными операторами и устанавливать личность пользователя.
Обновлено 05 мая в 05:19
Экономика
СМИ: Китай примет меры по стимулированию экономики в ответ на торговую войну с США
Китай склонен принять пакет мер по стимулированию экономики в случае, если США с 10 мая пойдут на поднятие пошлин на китайские товары до 25%.
Обновлено в 00:18
Общество
В Москве потеплеет до +25 градусов
Максимально температура воздуха прогреется до +25 градусов, по области - до +26.
Обновлено вчера в 23:15
Происшествия
Прокурор намерена запросить наказание для Кокорина и Мамаева
Прокурор Светлана Тарасова намерена запросить обвинение для нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, сообщает РИА "Новости".
Обновлено 05 мая в 18:01
Происшествия
В Шереметьево отреагировали на видео с глумлением над горящим SSJ-100
Обновлено вчера в 20:44
Происшествия
Командир сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал о катастрофе
Обновлено вчера в 02:29
Общество
Российская писательница обвинила Сталина в блокаде Ленинграда
Российская писательница, переводчица и эссеист Елена Чижова в интервью Neue Zurcher Zeitung заявила, что глава СССР Иосиф Сталин является одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:46
Экономика
«Газпром» решил расформировать департамент закупок с бюджетом ₽1 трлн
Департамент на 1 трлн руб. выводят за штат Заместитель председателя правления "Газпрома" Олег Аксютин предложил главе компании Алексею Миллеру вывести из штатного расписания "Газпрома" департамент по управлению корпоративными затратами (№ 621), отвечающий за закупки и тендеры "Газпрома" и нескольких его "дочек".
Обновлено в 02:04
Политика
Могерини выступила против военного вмешательства в дела Венесуэлы
Международное сообщество должно найти возможности для политического диалога в Венесуэле, никакого военного вмешательства быть не должно, считает глава дипломатии ЕС Фредерика Могерини.
Обновлено в 00:13
Экономика
ЦБ счел неудовлетворительной деловую репутацию миллиардера Бойко
Банк России направил в адрес Олега Бойко, как лица, имеющего право косвенно распоряжаться более 10% долей ООО микрофинансовой компании (МФК) "СМСфинанс", предписание о выявлении факта его неудовлетворительной деловой репутации, говорится в сообщении регулятора.
Обновлено вчера в 13:26
Политика
Зеленский отреагировал на трагедию в Шереметьево
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с катастрофой самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 07:24
Здоровье
Названа главная причина преждевременной смерти
Исследователи проанализировали данные Центров по контролю и профилактике заболеваний об основных и сопутствующих причинах смерти около 48 миллионов человек в период с 1999 по 2017 год.
Обновлено в 00:33
Хоккей
Гавриков вызван в сборную России по хоккею для участия в ЧМ
Защитник клуба НХЛ "Коламбус Блю Джекетс" Владислав Гавриков вызван в сборную России для участия в чемпионате мира, сообщается на странице Федерации хоккея России в Twitter.
Обновлено в 00:49
Музыка
Лазарев проведёт первую репетицию номера для Евровидения 7 мая
Российский певец Сергей Лазарев, представляющий страну на международном музыкальном конкурсе «Евровидение», во вторник, 7 мая, проведёт первую репетицию выступления в Израиле, передаёт РИА Новости.
Обновлено вчера в 18:16