Футбол
Футболист Кокорин заплакал на заседании судаГазета Кемерова 00:48
Футболист Александр Кокорин, выступая с последним словом на заседании суда, заплакал, пишет РБК.
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Я бы хотел еще раз извиниться перед Паком. Перед Соловчуком хотел бы извиниться за брата. Извиниться перед обществом, если действительно люди не поменяли свою точку зрения.
— Александр Кокорин, российский футболистИзвестия вчера в 17:13
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Происшествия
Жительницу Польши арестовали за плакаты Девы Марии с радужным нимбом
51-летнюю жительницу Польши Эльжбету Подлясную арестовали за распространение плакатов с Девой Марией с нимбом-радугой вокруг головы.
Обновлено вчера в 13:57
Экономика
Morgan Stanley откажется от деятельности в России
«Группа планирует отказаться от банковской, брокерской и депозитарной лицензий и добровольно ликвидировать соответствующие бизнес-подразделения», — сообщается в документе.
Обновлено вчера в 19:39
Политика
В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду
Минприроды готовит запрет на продажу одноразовой посуды из пластика, сообщил РИА Новости глава ведомства Дмитрий Кобылкин.
Обновлено вчера в 20:10
Шоу-бизнес
Актриса Эми Шумер впервые стала мамой
Комедийная актриса и stand up-комик Эми Шумер (37) впервые стала матерью. Ее ребенок появился на свет минувшей ночью.
Обновлено вчера в 23:53
Спорт
Загитова возглавила рейтинг ISU
По окончании сезона 2018/19 года международный союз конькобежцев выпустил обновлённый рейтинг фигуристов.
Обновлено вчера в 20:00
Политика
В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили дело
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приняло решение о возбуждении уголовного дела в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с возможным нецелевым использованием бюджетных средств.
Обновлено в 02:59
Политика
Зеленский выразил соболезнования в связи с катастрофой в Шереметьево
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Обновлено вчера в 07:24
Политика
Глава японского МИД ждет заключения мирного договора с РФ
Министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что от новой эпохи Рэйва ожидает возможного заключения мирного договора с Россией.
Обновлено в 03:32
Политика
Экс-министр Украины заявил о развитии ВПК России из-за действий Киева
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne заявил, что Россия смогла создать целый ряд отраслей производства в сфере военно-промышленного комплекса из-за прекращения военно-технического сотрудничества с украинской стороной.
Обновлено в 01:22
Происшествия
В Мурманской области упал небольшой самолет
МУРМАНСК, 7 мая. / ТАСС/. Небольшой самолет упал в Мончегорске Мурманской области, сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС.
Обновлено в 03:46
Футбол
Кокорин заплакал на последнем слове в суде
Обновлено вчера в 15:31
Политика
В ДНР начали прием документов на получение российского гражданства
«Сегодня с 9:00 все 33 территориальных подразделения миграционной службы МВД ДНР начали сбор документов у жителей Республики на получение гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке», – отметил руководитель службы.
Обновлено в 03:23
Политика
США обеспокоились претензиями России на международные воды в Арктике
Вашингтон встревожился «претензиями» России на международные воды в Арктике, сказал госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено вчера в 09:55
Происшествия
В Пермском крае похитили предпринимателя
В пресс-службе СК РФ в свою очередь ТАСС сообщили, что после случившегося следственное управление СК РФ по Пермскому краю возбудило уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека из корыстных побуждений).
Обновлено в 02:09
Хоккей
Панарин и Бобровский не исключили возможности остаться в «Коламбусе»
Российские хоккеисты "Коламбус Блю Джекетс" Артемий Панарин и Сергей Бобровский после поражения в шестом матче серии против "Бостон Брюинз" и вылета из Кубка Стэнли прокомментировали свой возможный уход из команды.
Обновлено в 00:47
Политика
Госдеп США подтвердил предстоящую смену посла на Украине
В конце марта этого года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в разговоре с президентом Петром Порошенко заявил о готовности уйти в отставку после того, как руководство страны встало на защиту посла США в Киеве.
Обновлено в 01:49
Культура
Вилле Хаапасало предложил Минниханову снять цикл программ о Татарстане
Известный финский и российский актер и продюсер Вилле Юхана Хаапасало предложил Президенту Татарстана Рустаму Минниханову снять цикл телепрограмм о республике из десяти серий для показа в странах Европы.
Обновлено в 03:48
Происшествия
На Невском машина влетела в пешеходов
Водитель Daewoo Matiz не справился с управлением и врезался в строительные леса. По неподтвержденной информации, он погиб.
Обновлено вчера в 12:58
Общество
Леди Гага разделась на светском балу в Нью-Йорке
Американская певица и актриса Леди Гага разделась до нижнего белья во время ежегодного бала Met Gala в Нью-Йорке, пишет Daily Mail.
Обновлено в 03:20
Происшествия
Названа приоритетная версия катастрофы с SSJ-100
Обновлено в 01:06
Религия
Православные верующие отмечают Радоницу
Обновлено в 04:01
Общество
Театр «У Никитских ворот» возобновит работу 7 мая
Театр «У Никитских ворот», который опечатали из-за нарушений требований пожарной безопасности 30 апреля, начнет работу 7 мая, сообщается на сайте театра.
Обновлено вчера в 16:20
Общество
Россияне заподозрили чиновников в занижении доходов
Примерно три четверти россиян считают, что чиновники, сенаторы и депутаты скрывают в ежегодных декларациях данные о настоящих доходах и имуществе.
Обновлено вчера в 23:24
Кино
Создатели «Игры престолов» объяснились за стакан из Starbucks в кадре
Американский телеканал HBO, выпускающий сериал «Игра престолов», объяснил причину появления в кадре стакана из кофейни Starbucks.
Обновлено в 02:03
Наука
Останки денисовца впервые обнаружили не в Денисовой пещере
В находящейся на юге Китая пещере Байшья тибетский монах обнаружил фрагменты челюсти. Находка была совершена в 1980 году.
Обновлено 04 мая в 04:40
Здоровье
Названа главная причина преждевременной смерти
Исследователи проанализировали данные Центров по контролю и профилактике заболеваний об основных и сопутствующих причинах смерти около 48 миллионов человек в период с 1999 по 2017 год.
Обновлено в 00:33
Армия и оружие
Российская армия начала получать бесшумные минометы
«Поставки бесшумных минометов 2Б25 в армию уже начались», — приводит ТАСС слова источника в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 02:18
Экономика
Акции «Башнефти» падают на новостях о размере дивидендов
Акции «Башнефти» резко снижаются после заседания совета директоров компании, на котором было принято решение не увеличивать размер дивидендов относительно выплат за 2017 год.
Обновлено в 03:27
Гаджеты
Роскачество назвало лучшие бренды акустических систем
Роскачество провело исследование акустических систем.
Обновлено в 02:27
Политика
Власти Мьянмы подтвердили освобождение журналистов Reuters
Обновлено в 03:56