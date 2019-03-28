Футбол
Футболист Кейн награжден Орденом Британской империиТАСС вчера в 14:22
Принц Уильям наградил нападающего лондонского "Тоттенхэма" и капитана сборной Англии Гарри Кейна Орденом Британской империи за достижения в футболе. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британский телеканал Sky Sports.
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Происшествия
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Обновлено вчера в 13:24
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Официальные власти Венесуэлы приняли решение на 15 лет запретить оппозиционеру Хуану Гуайдо занимать государственные должности.
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Группа кораблей НАТО вошла в Черное море
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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил российскому лидеру Владимиру Путину орловского скакуна и собаку известной киргизской борзой тайган.
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