Футбол
Футболист Кейн награжден Орденом Британской империиТАСС 14:22
Принц Уильям наградил нападающего лондонского "Тоттенхэма" и капитана сборной Англии Гарри Кейна Орденом Британской империи за достижения в футболе. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британский телеканал Sky Sports.
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21-й тур Конкурс прогнозистов Противостояние специалистов и журналистов после международной паузы продолжается: прогноз на матчи 21-го тура премьер-лиги дают экс-полузащитник "Зенита" Александр Спивак и корреспондент отдела футбола Гоша Чернов.
Обновлено в 17:37
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Матч Тиафо и Шаповалова перенесён на стадион Grandstand
Поединок 1/4 финала между американцем Фрэнсисом Тиафо и канадцем Денисом Шаповаловым в Майами перенесён на стадион Grandstand.
Обновлено в 19:01
Экономика
«Газпром» выкупит своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко
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Обновлено в 17:00
Авто
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Политика
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Обсуждение перспектив проекта строительства железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань с участием Владимира Путина состоялось на этой неделе, по итогам консультаций он не получил окончательного одобрения президента, рассказали РБК два источника, близких к правительству, и подтвердил отраслевой консультант.
Обновлено в 15:53
Происшествия
Двое предполагаемых членов «Хизб ут-Тахрир» арестованы в Крыму
Киевский райсуд Симферополя в среду вечером начал избирать меру пресечения в виде содержания под стражей для мужчин, задержанных ранее в среду сотрудниками ФСБ по подозрению в участии в запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир".
Обновлено вчера в 13:34
Экономика
Toyota вписалась в специнвестконтракт
Компания обещает вложить в РФ 20 млрд руб. "Тойота Мотор" подала заявку на заключение СПИК в Минпромторг, рассказали источники "Ъ" и подтвердили в Toyota.
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Покидая Сахалинскую область, пенсионер «увозит» с собой именно эту фиксированную выплату к страховой составляющей пенсии, то есть ту, которая назначена за периоды работы.
Обновлено в 17:57
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что военные эксперты из России будут находиться в Венесуэле, пока это будет необходимо двум странам.
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Дания предложила обсудить третий вариант маршрута газопровода "Северный поток-2", сообщает проектная компания Nord Stream 2 AG.
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Выбор для тестирования продукта RDP.RU, как рассказывает один из операторов, в Роскомнадзоре компаниям объяснили тем, что он оказался лучшим по итогам испытаний по фильтрации трафика.
Обновлено в 14:31
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В США внесли проект о запрете поставок F-35 Турции из-за закупки С-400
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Дана Борисова призналась, что страдала от сексоголизма
Телеведущая Дана Борисова впервые рассказала о еще одной пагубной зависимости.
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По слухам, о расставании с лейблом Крид сообщит уже в самое ближайшее время.
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В Сети показали тизер Ford Escape
Как сообщалось ранее, Ford Kuga четвертого поколения построят на базе новой глобальной платформы C2, которую уже «опробовали» на последнем Ford Focus.
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