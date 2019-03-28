Футболист Кейн награжден Орденом Британской империиТАСС 14:22

Принц Уильям наградил нападающего лондонского "Тоттенхэма" и капитана сборной Англии Гарри Кейна Орденом Британской империи за достижения в футболе. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британский телеканал Sky Sports.

Общество «Известия»: Роскачество подготовило новый ГОСТ для детского питания Роскачество разработало новый ГОСТ после проверки качества детского питания, которая была проведена совместно с Минпромторгом в конце 2018 года.

Политика Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе Украинский олигарх Игорь Коломойский назвал прошлогодний инцидент в Керченском проливе провокацией президента страны Петра Порошенко.

Политика США указали России на невозможность вернуть выданные Мадуро средства Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Россия не сможет вернуть кредиты, которые выдала южноамериканской стране.

Политика Пореченков и Охлобыстин сняли ролик «в поддержку» Зеленского Актеры Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин записали шуточный видеоролик "в поддержку" кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского.

Армия и оружие Зачем корабли НАТО вошли в Черное море Группа боевых кораблей НАТО прошла проливы Дарданеллы и Босфор и вошла в Черное море.

Авто Kia представила новый компактный кроссовер Компания Kia продемонстрировала концептуальный компактный кроссовер SP Signature, который призван дать представление о подобной товарной модели для глобального рынка.

Политика США потратили за пять лет на армию Украины более $1,3 млрд Пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон заявил «Известиям», что США с 2014 года выделили Украине более $1,3 млрд на укрепление обороноспособности и улучшение взаимодействия с НАТО.

Политика Проект ВСМ Москва — Казань не получил поддержки Путина Обсуждение перспектив проекта строительства железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань с участием Владимира Путина состоялось на этой неделе, по итогам консультаций он не получил окончательного одобрения президента, рассказали РБК два источника, близких к правительству, и подтвердил отраслевой консультант.

Армия и оружие В США внесли проект о запрете поставок F-35 Турции из-за закупки С-400 Группа американских сенаторов представила законопроект, запрещающий США передавать истребители F-35 в Турцию до тех пор, пока Анкара не откажется от плана покупки российских систем С-400.

Шоу-бизнес Фролов прокомментировал слухи о причинах смерти Началовой Хоккеист Александр Фролов прокомментировал слухи о том, что причиной ухудшения здоровья певицы Юлии Началовой якобы стало судебное разбирательство с бывшей возлюбленной.

Экономика Минтруд считает, что россиянам переплачивают пенсии В пояснительной записке к документу говорится, что в России существует тенденция увеличения продолжительности жизни, а действующая система расчетов «приводит к занижению этого значения и, как следствие, к завышению размера назначаемой накопительной пенсии».

Технологии Роскомнадзор потребовал от 10 VPN-сервисов подключиться к ФГИС Роскомнадзор направил владельцем 10 VPN-сервисов требование подключиться к федеральной госинформсистеме (ФГИС), передает ТАСС со ссылкой на распространенное сообщение пресс-службы ведомства.

Происшествия Экс-следователя заочно арестовали по делу о вымогательстве взятки Пресненский суд Москвы в четверг заочно арестовал экс-старшего следователя по особо важным делам управления по Центральному административному округу московского главка СК России Марию Слезкину по делу о покушении на получение взятки в 2 миллиона евро, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Общество ЕС запретил одноразовую пластиковую посуду с 2021 года Депутаты Европарламента одобрили законопроект, запрещающий производство и продажу отдельных видов пластиковых изделий одноразового использования с 2021 г. Об этом говорится на сайте ведомства.

Здоровье В Хасавюрте после массового отравления проводят вакцинацию жителей В дагестанском Хасавюрте после массового отравления начали массовую вакцинацию жителей.

Происшествия Исчезнувшая в Южно-Сахалинске девочка нашлась В Южно-Сахалинске нашли 14-летнюю восьмиклассницу Алену Пархоменко. Девочка не вернулась домой 28 марта.

Происшествия Снятый на видео с обнаженной женщиной судья из Ставрополя лишился статуса Камеры наблюдения запечатлели Макарова с обнаженной женщиной на АЗС. Запись была опубликована в сети в августе 2018 года.

Кино Озвучена дата премьеры фильма «Игра престолов: Последний дозор» Документальный фильм о съемках культового сериала «Игра престолов» выйдет через неделю после финальной серии последнего сезона.

Экономика Росстат назвал сферы деятельности с высокими зарплатами в России В пятерку самых высокооплачиваемых областей труда в России попали профессиональная, научная и техническая деятельность, а также транспортировка и хранение.

Шоу-бизнес Дана Борисова рассказала о реабилитации и сексе Телеведущая Дана Борисова рассказала о том, что после возвращения из Таиланда, где она проходила курс реабилитации от наркотической зависимости, она столкнулась с сексоголизмом, который продлился несколько месяцев.

Общество Российская модель госпитализирована в Шанхае с менингитом Российская модель Алиса Митрова госпитализирована в китайском Шанхае с диагнозом бактериальный менингит.

Технологии Каз Хираи окончательно покинет Sony в июне В прошлом году Каз Хираи освободил место руководителя Sony, оставшись в роли председателя, однако 18 июня он окончательно покинет стены родной корпорации, где проработал около тридцати пяти лет.

Экономика Власти отложили запуск новой системы накопительной пенсии Внесение законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) отложено на неопределенный срок.

Футбол Лучшим тренером 2018 года в Германии стал Кофельдт из «Вердера» Главный тренер "Вердера" Флориан Кофельдт признан лучшим тренером по итогам 2018 года по версии Немецкого футбольного союза, сообщает официальный сайт "бременцев".