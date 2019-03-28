Футбол

Футболист Кейн награжден Орденом Британской империиТАСС 14:22

Принц Уильям наградил нападающего лондонского "Тоттенхэма" и капитана сборной Англии Гарри Кейна Орденом Британской империи за достижения в футболе. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британский телеканал Sky Sports.
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Английский футболист, нападающий и вице-капитан клуба «Тоттенхэм Хотспур» и капитан национальной сборной Англии. Член ордена Британской империи.
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