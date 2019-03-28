Футбол
Футболист Кейн награжден Орденом Британской империиТАСС 14:22
Принц Уильям наградил нападающего лондонского "Тоттенхэма" и капитана сборной Англии Гарри Кейна Орденом Британской империи за достижения в футболе. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британский телеканал Sky Sports.
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Политика
Медведев приостановил объединение Александринки и Театра имени Волкова
Премьер-министр Дмитрий Медведев счел нужным вмешаться в процесс объединения Александринского театра и Театра имени Волкова в Ярославле и создания на их базе Первого национального театра.
Обновлено в 12:57
Хоккей
Шайбу СКА в ворота ЦСКА отменили из-за визуальной помехи вратарю
Судьи отменили взятие ворот ЦСКА в первом матче серии финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со СКА из-за создания игроком петербургской команды визуальной помехи голкиперу москвичей.
Обновлено в 14:16
Происшествия
Кадыров обратился к виновнику смертельного ДТП в Москве
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал скрывшегося с места происшествия виновника ДТП на Можайском шоссе в Москве, в результате которого погибли два человека, незамедлительно явиться в полицию и "не позорить свой род".
Обновлено в 11:25
Технологии
Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность»
Выбор для тестирования продукта RDP.RU, как рассказывает один из операторов, в Роскомнадзоре компаниям объяснили тем, что он оказался лучшим по итогам испытаний по фильтрации трафика.
Обновлено в 14:31
Политика
Зеленский сохранил лидерство в президентском рейтинге на Украине
Шоумен Владимир Зеленский менее чем за неделю до выборов опережает действующего главу государства Петра Порошенко почти на 10%, разница в позициях их рейтингов сократилась на 3% по сравнению с предыдущим опросом, следует из данных социологического опроса, опубликованного в среду центром "Социс".
Обновлено вчера в 11:02
Интернет
Microsoft запретила сотрудникам шутить 1 апреля
Директор по маркетингу компании Microsoft Крис Капоссела выступил с обращением к сотрудникам, в котором запретил им устраивать корпоративные розыгрыши, сообщает The Verge.
Обновлено в 12:46
Кино
Вышел первый трейлер сериала «Чернобыль» от HBO
Обновлено в 16:41
Армия и оружие
Германия продлила запрет на поставки вооружения Саудовской Аравии
Правительство Германии продлило до 30 сентября запрет на поставки вооружения в Саудовскую Аравию.
Обновлено в 19:16
Политика
Гуайдо отказался объяснять происхождение его денег на дорогие поездки
Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо, который незаконно провозгласил себя временным президентом страны, отказался объяснять, откуда у него деньги на дорогие зарубежные поездки.
Обновлено в 19:27
Шоу-бизнес
Александр Цекало вывел в свет новую жену
Российский шоумен и продюсер Александр Цекало впервые вышел в свет со своей новой второй половиной.
Обновлено в 03:08
Происшествия
Суд отправил экс-губернатора Ишаева под домашний арест
Обновлено в 14:04
Армия и оружие
Испытания беспилотника «Охотник» могут продлиться до трех лет
«Первые летные испытания состоятся в этом году, продлятся они от одного до трёх лет в зависимости от результатов», — сказал представитель ОПК.
Обновлено в 08:43
Происшествия
Михаила Абызова прослушивали два года до ареста
Версия следствия, что Абызов руководил преступным сообществом, строится на материалах прослушки телефонных переговоров (ПТП) между ним и гендиректором подконтрольной ему компании «Ру Ком» Николаем Степановым, следовало из материалов, которые были оглашены 27 марта в Басманном суде во время ареста Абызова.
Обновлено в 19:00
Транспорт
ГИБДД не перестанет выдавать автомобильные номера
Закон, вступающий в силу 4 августа 2019 года, позволит водителям регистрировать новые автомобили и получать номера у дилеров, при этом посещение ГИБДД станет не обязательным.
Обновлено в 06:00
Технологии
«Роскосмос» намерен обеспечить роботов и дронов отечественными картами
"Роскосмос" по поручению гендиректора Дмитрия Рогозина проведет до конца апреля анализ международного опыта и своих возможностей по применению спутниковых систем связи, навигации и картографирования в интересах внедрения этих технологий в беспилотном транспорте и робототехнике, говорится в документе госкорпорации, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 18:07
Футбол
«Сантос» арендовал защитника «Монако»
Защитник "Монако" Марку ди Оливейра Жорже перешел в "Сантос". Бразильский клуб арендовал 23-летнего бразильца до конца 2019 года.
Обновлено в 18:16
Экономика
В России стало больше коррупции
В январе и феврале количество преступлений коррупционной направленности в России выросло на 8 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Обновлено в 11:02
Экономика
Минтруд считает, что россиянам переплачивают пенсии
В пояснительной записке к документу говорится, что в России существует тенденция увеличения продолжительности жизни, а действующая система расчетов «приводит к занижению этого значения и, как следствие, к завышению размера назначаемой накопительной пенсии».
Обновлено вчера в 08:30
Футбол
Сын Киркорова поступил в академию «Барселоны»
Сын известного российского певца Филиппа Киркорова Мартин прошел просмотр в академию "Барселоны" в Москве.
Обновлено в 11:37
Политика
Закон о фейковых новостях вступил в силу в России
В России в пятницу, 29 марта, вступают в силу законы о фейковых новостях, а также закон об оскорблении общества и государственных символов, передает ТАСС.
Обновлено в 17:48
Политика
Коломойский: Порошенко создал провокацию в Керченском проливе
Украинский олигарх Игорь Коломойский возложил вину за инцидент в Керченском проливе на президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 18:59
Происшествия
У берегов Камчатки произошло сильное землетрясение
Обновлено в 18:35
Шоу-бизнес
Принц Уильям может пропустить рождение ребенка Меган Маркл
Обновлено в 14:47
Происшествия
В Южно-Сахалинске ищут исчезнувшую восьмиклассницу
Полицейские, поисковики и родители ищут пропавшую 28 марта 14-летнюю жительницу Южно-Сахалинска Алену Пархоменко.
Обновлено в 18:40
Политика
Внешний вид Порошенко в храме высмеяли в Сети
Обновлено в 01:05
Происшествия
Абызова поместили в камеру без телевизора и горячей воды
Экс-министра открытого правительства РФ Михаила Абызова поместили на карантин в пустовавшую двухместную камеру "Лефортово", в которой нет горячей воды, рассказал РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
Обновлено в 16:01