Футбол

Футболист Кейн награжден Орденом Британской империиТАСС 14:22

Принц Уильям наградил нападающего лондонского "Тоттенхэма" и капитана сборной Англии Гарри Кейна Орденом Британской империи за достижения в футболе. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британский телеканал Sky Sports.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Кейн награжден орденом Британской империи

Матч ТВ11:13

Нападающему сборной Англии Кейну вручили Орден Британской империи

РИА Новости11:11

Лучший бомбардир ЧМ 2018 получил орден Британской Империи

Sport.ru12:59

Кейн получил знак ордена Британской империи за достижения в футболе

Чемпионат10:17

Кейн награжден Орденом Британской империи

Спорт-Экспресс10:05

Кейн получил Орден Британской империи из рук принца Уильяма

Sport24.ru10:22

Кейну вручили знак Ордена Британской империи

Sports.ru09:29
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 16:43, Ашберн
Хоккей

Бенн: Радулов забил великолепный гол, мы привыкли к подобным вещам

Сегодня Радулов забил великолепный гол, но мы уже привыкли к подобным вещам.
Обновлено в 03:52
Происшествия

Экс-следователя заочно арестовали по делу о вымогательстве взятки

Пресненский суд Москвы в четверг заочно арестовал экс-старшего следователя по особо важным делам управления по Центральному административному округу московского главка СК России Марию Слезкину по делу о покушении на получение взятки в 2 миллиона евро, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 15:25
Общество

Старейшая пирожковая в Петербурге продолжит работу

Старейшая петербургская пирожковая «Хозяюшка» на Московском проспекте продолжит работу.
Обновлено в 13:38
Происшествия

Экс-губернатора Ишаева отправили под домашний арест

Обновлено в 13:47
Технологии

Роскомнадзор потребовал от 10 VPN-сервисов подключиться к ФГИС

Роскомнадзор направил владельцем 10 VPN-сервисов требование подключиться к федеральной госинформсистеме (ФГИС), передает ТАСС со ссылкой на распространенное сообщение пресс-службы ведомства.
Обновлено в 13:24
Политика

Медведев приостановил объединение Александринки и Театра имени Волкова

Премьер-министр Дмитрий Медведев счел нужным вмешаться в процесс объединения Александринского театра и Театра имени Волкова в Ярославле и создания на их базе Первого национального театра.
Обновлено в 12:57
Политика

США указали России на невозможность вернуть выданные Мадуро средства

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Россия не сможет вернуть кредиты, которые выдала южноамериканской стране.
Обновлено в 14:30
Происшествия

Потерпевшая по делу Абызова компания не обращалась к правоохранителям

Глава признанной потерпевшей по делу Абызова компании «Алмазювелирэкспорт» Михаил Шеин рассказал ТАСС, что сам в правоохранительные органы не обращался.
Обновлено в 13:46
Политика

Дело в отношении ближайшего окружения Порошенко открыто незаконно

Генпрокуратура Украины заявила о ряде процессуальных нарушений при возбуждении дела в отношении ближайшего окружения президента страны Петра Порошенко о соучастии в хищениях миллиардов гривен.
Обновлено в 16:16
Авто

В России начались продажи обновленного Honda Pilot

В России начались продажи обновленного кроссовера Pilot.
Обновлено в 09:54
Армия и оружие

Спецназ Росгвардии получил новые снайперские винтовки «Точность»

Обновлено в 01:18
Происшествия

Экс-министра Абызова обвинили в создании преступного сообщества

Уголовное дело заведено по ч.ч.2,3 ст.210 УК РФ и по ч.4 ст.159 УК РФ (Создание и участие в преступном сообществе, мошенничество).
Обновлено 26 марта в 23:10
Политика

Президент Эстонии впервые за восемь лет приедет в Россию

Обновлено в 09:21
Происшествия

Сотрудники ФСБ работают в офисе сайентологов в Петербурге

Сотрудники Федеральной службы безопасности днем 28 марта проводят оперативно-следственные действия в Санкт-Петербурге в помещениях, которые занимает так называемая «Сайентологическая церковь».
Обновлено в 05:37
Политика

Проект ВСМ Москва — Казань не получил поддержки Путина

Обсуждение перспектив проекта строительства железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань с участием Владимира Путина состоялось на этой неделе, по итогам консультаций он не получил окончательного одобрения президента, рассказали РБК два источника, близких к правительству, и подтвердил отраслевой консультант.
Обновлено в 15:53
Хоккей

ЦСКА одолел СКА в матче финала Западной конференции

Победитель регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА одолел петербургский СКА в первом матче финальной серии Западной конференции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:11
Политика

Власти Венесуэлы запретили Гуайдо занимать госпосты в течение 15 лет

Правительство Венесуэлы запретило спикеру Национального собрания, лидеру оппозиции Хуану Гуайдо занимать государственные должности в течение 15 лет, пишет «Газета.ру».
Обновлено в 15:42
Происшествия

Абызова поместили в камеру без горячей воды и телевизора

Бывший министр по делам Открытого правительства РФ Михаил Абызов помещен в картантин в пустую двухместную камеру.
Обновлено в 16:27
Здоровье

Младенец из Прикамья может спасти сотни детей от смертельной болезни

Обновлено в 08:16
Армия и оружие

Бельгия закупает у США непригодные для боевых действий F-35

Бельгия намерена закупить у США истребители пятого поколения F-35, которые непригодны для ведения реальных боевых действий - к такому выводу пришли эксперты американской организации Project On Government Oversight.
Обновлено в 11:09
Происшествия

В Люблино у ТЦ «Москва» задержаны 27 человек, совершавших намаз

Обновлено в 15:50
Футбол

Сульшер стал третьим в списке самых высокооплачиваемых тренеров АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер, подписав полноценный контракт с клубом, вышел на третье место в списке самых высокооплачиваемых тренеров английской Премьер-лиги.
Обновлено в 15:49
Технологии

Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность»

Выбор для тестирования продукта RDP.RU, как рассказывает один из операторов, в Роскомнадзоре компаниям объяснили тем, что он оказался лучшим по итогам испытаний по фильтрации трафика.
Обновлено в 14:31
Происшествия

Кадыров обратился к виновнику смертельного ДТП в Москве

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал виновника смертельной автоаварии в Москве, в которой погибли женщина и ее несовершеннолетняя дочка, явиться в полицию.
Обновлено в 12:03
Авто

Маркой Smart теперь займется китайский автогигант Geely

Интерес к бренду проявил китайский концерн Geely, который, по слухам, был готов выкупить у Daimler половину акций компании Smart.
Обновлено в 08:12
Политика

Кремль ответил на требование Трампа уйти из Венесуэлы

В среду, 27 марта, Трамп потребовал от России покинуть Венесуэлу и прекратить поддержку президента страны Николаса Мадуро.
Обновлено в 12:59
Общество

ОНФ запустил проект по модернизации служб занятости населения

Как уточнили в пресс-службе ОНФ, результатом работы проекта станет "Народный стандарт службы занятости населения", который будет внедряться в работу служб занятости в пилотных субъектах.
Обновлено в 15:22
Здоровье

Часть пациентов психоневрологических интернатов в РФ отправят по домам

Например, в некоторых интернатах пациенты вынуждены ходить в туалет на улице, отсутствует водопровод.
Обновлено в 09:26
Политика

Зеленский не задекларировал виллу в Италии

Обновлено в 11:59
Авто

Определен лучший автомобиль в бизнес-классе

Ситуация в сегменте среднеразмерных седанов бизнес-класса на российском рынке не меняется уже много лет подряд.
Обновлено в 13:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Гарри Кейн
Британский футболист
Английский футболист, нападающий и вице-капитан клуба «Тоттенхэм Хотспур» и капитан национальной сборной Англии. Член ордена Британской империи.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Британская империя
Государство
Самое крупное из когда-либо существовавших государств за всю историю человечества с колониями на всех обитаемых континентах. Наибольшей площадью империя обладала до 1919 года, тогда Соединённое Королевство управляло землями, простиравшимися на 31 878 965 км², что составляет около 22% земной суши. Общая численность населения империи составляла примерно 480 млн человек. Именно наследием Pax Britannica объясняется роль английского языка как наиболее распространённого в мире в сферах политики, спорта, музыки, транспорта, торговли и т. д.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное