Футбол
Футболист Караваев высказался о возможном переходе в «Зенит»RT на русском вчера в 19:48
Российский защитник голландского клуба «Витесс» Вячеслав Караваев прокомментировал свой возможный уход в санкт-петербургский «Зенит».
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 11:22, Ашберн
Политика
Мосгорсуд оставил в СИЗО еще пять украинских моряков
Мосгорсуд в пятницу признал законным продление на три месяца ареста еще пяти украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, сообщил РИА Новости представитель суда.
Обновлено в 09:39
Политика
Экипаж аварийного Airbus внесен в список «Миротворца»
Обновлено вчера в 16:01
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Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике
Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
Обновлено в 04:38
Здоровье
Врач назвал простой способ защититься от гриппа и простуды
Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников в беседе с Агентством городских новостей "Москва" рассказал о методах профилактики ОРЗ и гриппа.
Обновлено в 09:36
Экономика
Правительство выделит 620 млн рублей на реконструкцию «Домодедово»
Российский кабмин в 2019 году выделит 620 миллионов рублей на реконструкцию аэропорта "Домодедово", следует из распоряжения правительства.
Обновлено в 08:42
Происшествия
Экс-министр финансов Подмосковья признался в хищении 13 миллиардов
При особом порядке, о котором просил Кузнецов, судебный процесс занимает минимальное время, а подсудимый вправе рассчитывать на более мягкое наказание, не превышающее 2/3 от максимального срока, который ему грозит.
Обновлено в 08:31
Политика
Ушаков: Путин и Макрон обсудят обеспечение безопасности в Европе
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече 19 августа обсудят обеспечение безопасности в Европе и сотрудничество РФ с ЕС.
Обновлено в 09:50
Происшествия
Второй пилот аварийно севшего в кукурузном поле А321 госпитализирован
Второй пилот самолета «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье, Георгий Мурзин попал в больницу.
Обновлено в 05:11
Происшествия
Рейс из Тель-Авива в Петербург сел в Краснодаре из-за авиадебошира
Летевший из Тель-Авива в Санкт-Петербург самолёт совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за авиадебошира, который пытался разбить головой иллюминатор.
Обновлено в 10:22
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
Максимальный объем вложения России в американский госдолг был в октябре 2010 года — 176,3 миллиарда долларов.
Обновлено в 02:00
Энергетика
«Газпром» уложил почти 74 процента «Северного потока-2»
Строительство трубопровода "Северный поток-2" завершено на 73,6% — в настоящее время по дну Балтийского моря уложено уже 1805,6 километра труб, сообщили ТАСС в "Газпроме".
Обновлено в 10:34
Политика
Захарова ответила на обвинения Болтона в краже американских технологий
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, обвинившего Москву в краже американских ракетных технологий.
Обновлено в 10:52
Здоровье
Врач посоветовал россиянам не пичкать детей лекарствами
Врач-педиатр Николай Соботюк заявил, что российские родители "пичкают лекарствами" детей с температурой, вместо того, чтобы дать иммунитету справится с инфекцией, передает портал "Медикфорум".
Обновлено в 11:02
Театры
Сергей Пускепалис стал худруком Театра имени Волкова
Обновлено в 09:21
Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ на 850 рублей
Министерство труда и социальной занятости РФ предложило повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с сегодняшних 11 280 рублей до 12 130 рублей – с 2020 года.
Обновлено в 09:57
Происшествия
Объяснено возбуждение дела после покупки россиянкой лекарства для сына
Уголовное дело после покупки жительницей Москвы в интернете препарата «Фризиум» для тяжелобольного ребенка возбудили сотрудники таможни.
Обновлено в 08:21
Культура
Xiaomi выпустила 3D-книгу о Гарри Поттере
Обновлено в 10:50
Шоу-бизнес
Дочери Веры Глаголевой почтили память мамы
Два года назад умерла прекрасная актриса, режиссер Вера Глаголева. Дочери знаменитости вспоминают маму каждый день.
Обновлено в 10:45
Происшествия
Вор в законе из Казани отказался от титула
Вор в законе из Казани Олег Мухаметшин-Дегтярев по прозвищу Муха Люберецкий сообщил, что не является им и отрекается от данного титула.
Обновлено в 11:17
Технологии
Клиенты Сбербанка смогут оплачивать покупки по отпечатку пальца
Сбербанк предложил своим клиентам принять участие в тестировании оплаты покупок по отпечатку пальца.
Обновлено в 07:32
Политика
ФСБ начала публиковать статистику по иностранным рабочим
Пограничная служба ФСБ начала учитывать и публиковать данные по иностранцам, которые приезжают работать в Россию.
Обновлено в 05:36
Общество
Умерла нидерландская принцесса Кристина
Обновлено в 09:04
Армия и оружие
В ДНР пресекли попытку проникновения украинских диверсантов
Военнослужащие Народной милиции ДНР предотвратили попытку проникновения диверсионной группы ВСУ на территорию республики, сообщили 16 августа в пресс-службе Народной милиции ДНР.
Обновлено в 04:33
Экономика
В Индии «наелись» дорогими Су-30МКИ
Источники издания рассказали о том, что предприятие отправило индийскому правительству официальный запрос на выпуск дополнительной партии на 72 единицы Су-30МКИ на сумму в пять миллиардов долларов.
Обновлено в 01:51
Авто
Госдума предложила запретить эксплуатацию старых автомобилей
Обновлено 13 августа в 21:41
Политика
Зеленский украсил офис картинами с шаурмой и обнаженной девушкой
Замдиректора музея истории Киева Татьяна Костенко поделилась фотографиями картин современных художников, которых президент Украины Владимир Зеленский выбрал для своего офиса.
Обновлено в 08:25
Армия и оружие
Российские летчики могут получить вместо Калашникова новый ПП-2000
Агентство отмечает, что сейчас в состав носимого аварийного запаса летчика входят не только еда, вода, аптечка, средства связи и другие вещи, которые могут пригодиться в мирное время, но также автомат Калашникова АКС-74У, боеприпасы к нему и гранаты.
Обновлено в 07:28
Армия и оружие
Позиции российских военных в Сирии атакованы израильскими ракетами
Обозреватели военного интернет-ресурса Avia.pro заявили о том, что выпущенные со стороны Израиля ракеты являются попыткой рассорить Россию с Ираном и «Хезболой».
Обновлено в 09:33