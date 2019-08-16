Футбол
Футболист Караваев высказался о возможном переходе в «Зенит»RT на русском 19:48
Российский защитник голландского клуба «Витесс» Вячеслав Караваев прокомментировал свой возможный уход в санкт-петербургский «Зенит».
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