Футбол
Матч «Ростова» с «Зенитом» станет прощальным для КалачеваНева Спорт 11:34
Белорусский защитник «Ростова» Тимофей Калачев проведет прощальный матч за донской клуб в 29-м туре российской премьер-лиги против «Зенита». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 12:51, Ашберн
Наука
Ученые рассказали, какие пары чаще всего занимаются сексом
Обновлено в 08:24
Наука
В Японии прошли испытания новейшего скоростного поезда
В Японии начали тестировать новый сверхскоростной поезд Alfa-X.
Обновлено в 06:02
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Подмосковные следователи закончили масштабную работу по расследованию резонансного уголовного дела о гибели популярного актера театра и кино Дмитрия Марьянова.
Обновлено в 11:14
Музыка
Первый канал аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 10:21
Шоу-бизнес
У Олега Газманова нашли опухоль
Обновлено в 06:13
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с протестами в Екатеринбурге
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге и акциями протеста в защиту сквера, где возводится собор, отметил, что необходимо решить этот вопрос в интересах людей, проживающих в городе.
Обновлено в 09:46
Авто
Nissan представил новый шоссейный автопилот
Японский автопроизводитель Nissan представил систему автономного управления ProPILOT 2.0, которая не требует от водителя удерживать руки на руле при езде по шоссе внутри занимаемой полосы.
Обновлено в 12:43
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку вседорожной Lada Granta
В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено в 05:23
Политика
Европол объявил в розыск пятерых россиян по делу хакерской группировки
В рамках расследования деятельности международной группы хакеров под названием GozNym обвинения предъявлены в том числе гражданам России, пятеро из них в розыске, говорится в сообщении на сайте полицейской службы ЕС (EUROPOL).
Обновлено в 09:07
Политика
Путин удивился «летающей» земле в Ленинградской области
В ходе медиафорума ОНФ в Сочи президенту Владимиру Путину рассказали о махинациях с землей во Всеволожском районе Ленинградской области, где участки на бумаге оказываются в нескольких километрах от своего реального местонахождения, сообщает 47news.
Обновлено в 12:46
Наука
Французский регулятор предупредил о вреде светодиодных ламп для глаз
«Синий свет», излучаемый при светодиодном освещении, может привести к повреждению чувствительной к его воздействию сетчатки глаза и нарушению естественных ритмов сна, заявило на этой неделе Французское агентство по продовольствию, охране окружающей среды, гигиене и безопасности труда (ANSES), занимающееся оценкой рисков для здоровья в области пищевых продуктов, окружающей среды и труда.
Обновлено вчера в 15:45
Футбол
Адвокаты Кокорина и Мамаева подадут апелляцию 20 мая
Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сказал, что он и его коллеги, защищающие форварда «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и друга Александра Протасовицкого, подадут совместную апелляцию 20 мая.
Обновлено в 10:55
Происшествия
МИД Эстонии направит консула к задержанным в Калининграде рыбакам
МИД Эстонии собирается направить консула в Калининград для решения проблем эстонских моряков, задержанных по подозрению в браконьерстве.
Обновлено в 11:36
Политика
В Раду проходят четыре политсилы. Лидирует партия Зеленского — социологи
Минимальные 5%, необходимые для избрания в Верховную раду Украины, набирают четыре партии, заявили представители нескольких социологических организаций в ходе пресс-конференции в Киеве.
Обновлено в 05:45
Космос
Обсерватории Maunakea проливают свет на затемненную Солнечную систему
Используя телескоп Subaru и обсерваторию W. M. Keck, команда получила и проанализировала данные новорожденной солнцеподобной звезды LkCa 15.
Обновлено вчера в 11:41
Авто
В компании KIA рассказали о новинках для российского рынка
Новый кроссовер KIA сегмента B-SUV, мировая премьера которого запланирована в Корее этим летом, дебютирует на российском рынке уже в следующем году.
Обновлено в 10:02
Авто
В России подорожали два кроссовера Suzuki
Обновлено в 03:12
Музыка
Названы победители первого полуфинала «Евровидения»
Обновлено 14 мая в 18:12
Кино
От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»
Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Авто
Салон нового Bentley Flying Spur будет отделан 3D-кожей
Новый материал отделки, являющийся трехмерной текстурной кожей, разработан специалистами из штаб-квартиры марки в британском Крю.
Обновлено в 11:06
Космос
Китайский луноход исследовал мантию на обратной стороне Луны
Ученые представили результаты анализа проб, собранные на обратной стороне Луны китайским луноходом «Юйту-2», сообщает журнал Nature.
Обновлено вчера в 20:45
Политика
Ангела Меркель признала невозможность остановить «Северный поток-2»
Канцлер ФРГ Ангела Меркель скептически оценила планы Еврокомиссии остановить строительство газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 00:52
Происшествия
В Екатеринбурге арестован 21 задержанный на акции против храма
В Екатеринбурге Верх-Исетский райсуд назначил сроки наказания участникам протестной акции, задержанным 14 мая.
Обновлено в 03:07
Армия и оружие
Багги «Чаборз М-3» покоряет новые рубежи
Гордость Чеченской Республики багги «Чаборз М-3» покоряет новые рубежи.
Обновлено в 11:10
Экономика
Запрет на хостелы в жилых домах повысит цены на туристические услуги
Вступление в силу закона о запрете размещения хостелов в жилых домах приведет к повышению цен на размещение в отелях, а также на туроператорские услуги на территории России как для иностранных туристов, так и для россиян, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Обновлено в 12:28
Общество
Роскачество рассказало, как правильно выбрать подгузник
Эксперты Роскачества проведут проверку 29 наиболее известных брендов детских подгузников из разных стран.
Обновлено в 06:27
Политика
Опрос: 75% украинцев поддерживают прямые переговоры с Россией
Для восстановления мира на востоке Украины президент должен пойти на прямые переговоры с Россией, считают 75% украинцев.
Обновлено в 07:01
Кино
Суд в Киеве подтвердил незаконность запрета сериала «Сваты»
Обновлено в 04:25
Политика
Путин поручил установить День географа
Российский лидер Владимир Путин поручил правительству установить 18 августа День географа. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
Обновлено в 11:50