Футбол
Футболист Хосе Антонио Рейес погиб в ДТПНародные новости 01 июня в 07:38
Футболист, игравший в "Реале" и "Арсенале", Хосе Антонио Рейес погиб в автокатастрофе. Как сообщает в Twitter испанский клуб "Севилья", 36-летний спортсмен попал в ДТП.
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2 двоюродных брата Рейеса, находившиеся в автомобиле вместе с футболистом, также погибли
Sport24.ru01 июня в 10:26
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