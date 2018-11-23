Футбол

Футболист Хави оценил шансы Неймара вернуться в «Барселону»
RT на русском
00:55

Бывший капитан «Барселоны» испанец Хави не считает возможным возвращение бразильского нападающего Неймара из ПСЖ в «Барселону».
RT на русском00:55

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Хави: У Неймара нулевые шансы вернуться в «Барселону»

Советский спорт02:25

Хави не верит в возвращение Неймара в «Барселону»

Sportbox.RU00:53

Хави не верит в возвращение Неймара в «Барселону»

Матч ТВ00:53

Хави: «У Неймара нулевые шансы вернуться в „Барселону“»

Sport24.ruвчера в 23:03

Хави не верит в возвращение Неймара в «Барселону»

Спорт-Экспрессвчера в 22:22

Хави – о возможном возвращении Неймара в «Барселону»: нулевые шансы

Чемпионатвчера в 22:14

Хави: «Шансы на возвращение Неймара в „Барселону“ нулевые»

Sports.ru01:12
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Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Капитан национальной сборной Бразилии. Олимпийский чемпион 2016 года.
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