Футбол
Футболист Хаджи, которым интересовался «Спартак», перешел в «Генк»МК-Спорт 11:57
Полузащитник "Вииторула" Янис Хаджи перешел в белгийский "Генк". Об этом в пятницу сообщила пресс-служба бельгийцев. Ранее в СМИ сообщалось, что Хаджи был в сфере интересов московского "Спартака".
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