Полузащитник "Вииторула" Янис Хаджи перешел в белгийский "Генк". Об этом в пятницу сообщила пресс-служба бельгийцев. Ранее в СМИ сообщалось, что Хаджи был в сфере интересов московского "Спартака".

Финансы Нафтогаз Украины размещает евробонды на 600 млн евро и $335 млн По данным IFR, спрос на облигации в долларах превысил $850 миллионов, на евробонды в евро - превысил 1,5 миллиарда евро.

Политика Виноделы Грузии устроили митинг из-за слов гендиректора «Рустави 2» Ранее Гварамия в резкой форме отреагировал на слова президента России Владимира Путина, выступившего против ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.

Политика Госдеп выступил против изменения формата переговоров по Донбассу Госдепартамент США не поддержал идею президента Украины Владимира Зеленского изменить формат международных переговоров по ситуации в Донбассе.

Политика Послы G7 выступили против люстрации Порошенко Представители стран «Большой семерки» подвергли критике законопроект Владимира Зеленского по люстрации экс-президента Украины Порошенко и его окружения.

Авто Chevrolet Camaro получил 1014-сильный мотор и «механику» Американская компания Speciality Vehicle Engineering (SVE) представила ограниченную серию купе Yenko/SC Camaro с 1014-сильным компрессорным V8.

Происшествия В Якутии мужчина застрелил сотрудника Росгвардии и ранил полицейского Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции и Росгвардии в городе Среднеколымск в Якутии.

Недвижимость ЦБ прогнозирует падение цен на жилье Аналитики считают, что весь текущий объем потенциального спроса на покупку жилья на первичном рынке с использованием ипотеки по рыночным ставкам может быть удовлетворен в течение 7-9 лет, а новые значимые источники спроса на ипотеку вряд ли появятся, сообщают "Известия".

Политика Зеленский прокомментировал разговор с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».

Футбол Российские футболистки завоевали бронзу Универсиады Женская сборная России обыграла Ирландию в матче за бронзовые медали Универсиады.

Здоровье Младенца с черным родимым пятном на все лицо назвали монстром Жительница американского штата Флорида пожаловалась на грубые комментарии в адрес ее ребенка с черным родимым пятном на лице.

Происшествия Живодер в Янино привязал хаски к мопеду и таскал по улице Жители Янино утром в пятницу, 12 июля, остановили местного живодера, который привязал к своему мопеду хаски и таскал ее за собой по улице Ясной.

Экономика Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.

Политика Путин предложил назвать одну из улиц Петербурга именем Жореса Алферова В Петербурге одну из улиц могут назвать в честь академика Жореса Алферова.

Политика Путин отправил губернатора Севастополя Овсянникова в отставку Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников покинул занимаемое кресло. Указ об отставке Овсянникова подписал президента России Владимир Путин.

Политика Трамп заявил о смерти Шварценеггера Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.

Происшествия В Туве объявлен траур после гибели девяти человек в реке Ак В Тувинской республике объявили траур после того, как в реке Ак перевернулся «УАЗ» с людьми, сообщает телеканал «360».

Экономика В Минтруде предложили повысить прожиточный минимум на 4% Российский Минтруд предложил повысить прожиточный минимум для трудоспособного населения на 4,1 процента по итогам второго квартала 2019 года.

Политика Меньшов во время телемоста выступил против запрета въезда на Украину Актёр и кинорежиссёр Владимир Меньшов во время российско-украинского телемоста на телеканале «Россия 1» отметил, что ситуация с запретом въезда на Украину является жестокой болезнью, которая должна закончиться.

Политика Телеведущий украинского канала нецензурно обратился к Путину Ведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко опубликовал на своей странице в Facebook обращение к Владимиру Путину, записанное на русском языке.

Футбол Егор Бабурин перешел из «Зенита» в «Ростов» Вратарь Егор Бабурин покинул петербургский "Зенит" и подписал контракт с "Ростовом", сообщается на официальных сайтах обоих футбольных клубов.

Энергетика Законопроект о стабилизации цен на топливо повторно внесли в Госдуму Комитет по бюджету внес в Государственную думу законопроект о корректировке демпфирующего механизма (по которому правительство частично возмещает нефтяникам недополученную прибыль при поставках топлива на внутренний рынок, если экспортные цены оказались выше условных внутренних), документ опубликован на сайте Госдумы.

Экономика В Петербурге начали выпускать тракторы «Кировец» нового поколения "Петербургский тракторный завод", который входит группу "Кировский завод", запустил в пятницу в серийное производство новое поколение сельскохозяйственных тракторов "Кировец К-7".

Политика Порошенко не захотел быть люстрированным Бывший президент Украины Петр Порошенко выступил против инициативы нынешнего главы государства Владимира Зеленского расширить люстрационные законы.

Политика Зеленский отчитал Кличко за долги Президент Украины Владимир Зеленский в ходе посещения машиностроительного завода в городе Днепре позвонил мэру Киева Виталию Кличко и поручил оплатить задолженность за поставленные столице трамваи.