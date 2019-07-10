Футбол

Футболист Хаджи, которым интересовался «Спартак», перешел в «Генк»МК-Спорт 11:57

Полузащитник "Вииторула" Янис Хаджи перешел в белгийский "Генк". Об этом в пятницу сообщила пресс-служба бельгийцев. Ранее в СМИ сообщалось, что Хаджи был в сфере интересов московского "Спартака".
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Янис Хаджи перешел в «Генк». Им интересовался «Спартак»

Sport24.ru10:24

«Генк» подтвердил трансфер Хаджи. Им интересовался «Спартак»

Sports.ru10:44

Источник: «Генк» заплатил за сына Хаджи 10 миллионов евро

Спорт-Экспресс11:07

СМИ: Малиновский может перейти в «Аталанту»

Матч ТВ12:01

«Генк» объявил о переходе Я. Хаджи, которым интересовался «Спартак»

Чемпионат10:44

Бельгийский клуб перехватил футболиста у «Спартака»

Газета.Ru10:59

СМИ: Малиновский может перейти в «Аталанту»

Sportbox.RU12:01
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Финансы

Нафтогаз Украины размещает евробонды на 600 млн евро и $335 млн

По данным IFR, спрос на облигации в долларах превысил $850 миллионов, на евробонды в евро - превысил 1,5 миллиарда евро.
Обновлено в 10:13
Политика

Виноделы Грузии устроили митинг из-за слов гендиректора «Рустави 2»

Ранее Гварамия в резкой форме отреагировал на слова президента России Владимира Путина, выступившего против ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.
Обновлено в 12:14
Политика

Госдеп выступил против изменения формата переговоров по Донбассу

Госдепартамент США не поддержал идею президента Украины Владимира Зеленского изменить формат международных переговоров по ситуации в Донбассе.
Обновлено в 12:20
Политика

Послы G7 выступили против люстрации Порошенко

Представители стран «Большой семерки» подвергли критике законопроект Владимира Зеленского по люстрации экс-президента Украины Порошенко и его окружения.
Обновлено в 09:08
Авто

Chevrolet Camaro получил 1014-сильный мотор и «механику»

Американская компания Speciality Vehicle Engineering (SVE) представила ограниченную серию купе Yenko/SC Camaro с 1014-сильным компрессорным V8.
Обновлено в 11:00
Происшествия

В Якутии мужчина застрелил сотрудника Росгвардии и ранил полицейского

Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции и Росгвардии в городе Среднеколымск в Якутии.
Обновлено в 13:05
Недвижимость

ЦБ прогнозирует падение цен на жилье

Аналитики считают, что весь текущий объем потенциального спроса на покупку жилья на первичном рынке с использованием ипотеки по рыночным ставкам может быть удовлетворен в течение 7-9 лет, а новые значимые источники спроса на ипотеку вряд ли появятся, сообщают "Известия".
Обновлено вчера в 20:06
Политика

Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено в 12:21
Футбол

Российские футболистки завоевали бронзу Универсиады

Женская сборная России обыграла Ирландию в матче за бронзовые медали Универсиады.
Обновлено в 13:06
Политика

Зеленский заключил пари на увольнение с мэром Днепра

Обновлено в 07:36
Здоровье

Младенца с черным родимым пятном на все лицо назвали монстром

Жительница американского штата Флорида пожаловалась на грубые комментарии в адрес ее ребенка с черным родимым пятном на лице.
Обновлено в 10:41
Происшествия

Живодер в Янино привязал хаски к мопеду и таскал по улице

Жители Янино утром в пятницу, 12 июля, остановили местного живодера, который привязал к своему мопеду хаски и таскал ее за собой по улице Ясной.
Обновлено в 06:43
Экономика

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн

Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено вчера в 13:51
Политика

Путин предложил назвать одну из улиц Петербурга именем Жореса Алферова

В Петербурге одну из улиц могут назвать в честь академика Жореса Алферова.
Обновлено в 10:49
Политика

Путин отправил губернатора Севастополя Овсянникова в отставку

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников покинул занимаемое кресло. Указ об отставке Овсянникова подписал президента России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 12:01
Политика

Трамп заявил о смерти Шварценеггера

Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено в 09:08
Происшествия

В Туве объявлен траур после гибели девяти человек в реке Ак

В Тувинской республике объявили траур после того, как в реке Ак перевернулся «УАЗ» с людьми, сообщает телеканал «360».
Обновлено в 11:15
Экономика

В Минтруде предложили повысить прожиточный минимум на 4%

Российский Минтруд предложил повысить прожиточный минимум для трудоспособного населения на 4,1 процента по итогам второго квартала 2019 года.
Обновлено в 05:34
Политика

Меньшов во время телемоста выступил против запрета въезда на Украину

Актёр и кинорежиссёр Владимир Меньшов во время российско-украинского телемоста на телеканале «Россия 1» отметил, что ситуация с запретом въезда на Украину является жестокой болезнью, которая должна закончиться.
Обновлено в 11:44
Политика

Телеведущий украинского канала нецензурно обратился к Путину

Ведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко опубликовал на своей странице в Facebook обращение к Владимиру Путину, записанное на русском языке.
Обновлено в 11:39
Футбол

Егор Бабурин перешел из «Зенита» в «Ростов»

Вратарь Егор Бабурин покинул петербургский "Зенит" и подписал контракт с "Ростовом", сообщается на официальных сайтах обоих футбольных клубов.
Обновлено в 13:09
Энергетика

Законопроект о стабилизации цен на топливо повторно внесли в Госдуму

Комитет по бюджету внес в Государственную думу законопроект о корректировке демпфирующего механизма (по которому правительство частично возмещает нефтяникам недополученную прибыль при поставках топлива на внутренний рынок, если экспортные цены оказались выше условных внутренних), документ опубликован на сайте Госдумы.
Обновлено в 12:17
Экономика

В Петербурге начали выпускать тракторы «Кировец» нового поколения

"Петербургский тракторный завод", который входит группу "Кировский завод", запустил в пятницу в серийное производство новое поколение сельскохозяйственных тракторов "Кировец К-7".
Обновлено в 08:28
Политика

Украинца приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство репортёра из Италии

Обновлено в 11:05
Происшествия

На Кольцевой линии московского метро произошел сбой

Обновлено в 11:45
Политика

Порошенко не захотел быть люстрированным

Бывший президент Украины Петр Порошенко выступил против инициативы нынешнего главы государства Владимира Зеленского расширить люстрационные законы.
Обновлено в 07:37
Политика

Зеленский отчитал Кличко за долги

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе посещения машиностроительного завода в городе Днепре позвонил мэру Киева Виталию Кличко и поручил оплатить задолженность за поставленные столице трамваи.
Обновлено в 10:57
Общество

Гороскоп на 13 июля: Деве обещана удачная поездка, а Стрельцу - эмоциональный подъём

Козерогу расположение планет обещает день, насыщенный яркими позитивными эмоциями.
Обновлено в 09:44
Общество

Беглов объявил выговор трем вице-губернаторам

Обновлено в 10:49
Происшествия

В Ватикане поиски пропавшей девочки обернулись новой загадкой

На Тевтонском кладбище прошли раскопки могилы с целью обнаружить останки Эмануэллы Орланди, пропавшей без вести 36 лет назад.
Обновлено в 04:52
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Румынский футболист, полузащитник румынского клуба «Вииторул». Сын футболиста и тренера Георге Хаджи.
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