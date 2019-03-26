Футбол
Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»RT на русском 07:01
Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг информацию о подписании нового контракта с клубом, которая ранее была опубликована на официальном сайте команды. Как сообщает Sport24, футболист «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг подписание нового контракта с клубом.
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Над пропастью во лжи или как футболиста «Краснодара» на обмане поймали
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 07:07, Ашберн
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