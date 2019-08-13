Дисциплинарная инстанция УЕФА приняла решение дисквалифицировать футболиста турецкого клуба "Истанбул Башакшехир" Орельена Шеджу на две игры под эгидой организации по итогам матча квалификации Лиги чемпионов с греческим "Олимпиакосом", сообщается на сайте УЕФА.

Футболист «Истанбула» Шеджу дисквалифицирован на два матча под эгидой УЕФА

Происшествия В аэропорту Гонконга начались столкновения протестующих с полицией В аэропорту Гонконга, заблокированном протестующими, начались столкновения с полицией, 13 августа передает агентство Reuters.

Экономика Средняя зарплата в «Роскосмосе» составила ₽396 тыс. в месяц Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин за 2018 год задекларировал доход в 29,5 млн руб. При этом с таким доходом глава "Роскосмоса" даже не попал в пятерку самых богатых сотрудников госкорпорации и занял только седьмое место.

Происшествия Пять человек погибли в ДТП на Кубани В аварии погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще шесть человек пострадали, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Шоу-бизнес Любовь Успенская: «После аварии дочь замкнулась» Потом дочь переехала в США, и там что-то произошло, Таня отдалилась. После аварии она еще больше замкнулась.

Армия и оружие В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.

Культура Туляки смогут услышать звуки «Ясной Поляны» 9 сентября, в день рождения Л.Н. Толстого на стриминговых площадках выйдет альбом с записями голоса великого писателя, звуков музея-усадьбы и образцов местного фольклора.

Общество Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.

Политика Путин встретился с детьми из Академии хореографии Севастополя Президент России Владимир Путин встретился с детьми, которые прошли отбор в Академию хореографии Севастополя, а также её ректором — премьером Баварского национального балета Сергеем Полуниным.

Экономика Шувалов предложил использовать средства ФНБ на благоустройство городов ВЭБ предложил направить деньги Фонда национального благосостояния (ФНБ) на проекты благоустройства городов, заявил премьер-министру Дмитрию Медведеву глава госкорпорации Игорь Шувалов.

Футбол «Манчестер Сити» избежал трансферного запрета от ФИФА ФИФА избрала наказание для "Манчестер Сити" за нарушения при подписании несовершеннолетних футболистов.

Футбол «Рома» заплатит за Ловрена 15 млн фунтов Римский клуб заплатит за трансфер футболиста 15 миллионов фунтов стерлингов. Ранее сообщалось о желании самого Ловрена уехать в Италию.

Общество Сотрудники Доренко ушли с радио «Говорит Москва» Бывшие подчиненные покойного журналиста Сергея Доренко ушли с радиостанции "Говорит Москва", передает "Московский комсомолец" со ссылкой на заявление в телеграм-канале "Подъем".

Армия и оружие Пентагон: ситуация с С-400 не отразилась на операциях с базы Инджирлик Представитель Пентагона в ходе телефонного брифинга для журналистов заявил, что разногласия между Вашингтоном и Анкарой из-за ЗРК С-400 не сказываются на количестве военных операций с турецкой базы Инджирлик.

Кино Странные шутки и выдающийся талант: каким был Альфред Хичкок За свою продолжительную карьеру режиссер создал более 70 кино- и ТВ-произведений, сделал "оскароносными" восьмерых актеров, при этом сам так и остался без заветной награды - лишь незадолго до смерти он получил "утешительный" приз от Американской киноакадемии (Премию имени Ирвинга Тальберга, вручаемую за выдающийся вклад в развитие кинопроизводства).

Футбол Порту — Краснодар 2:3 Первая встреча, прошедшая на домашней арене "быков", завершилась победой португальского клуба - 1:0. Таким образом, по сумме двух встреч в раунд плей-офф вышел "Краснодар".

Происшествия Бодибилдера Филиппова задержали за сбыт запрещенных веществ в Москве Сотрудники полиции задержали 29-летнего подозреваемого в сбыте сильнодействующих веществ на северо-востоке Москвы.

Технологии Преступники похитили $4,3 млрд в криптовалюте в 2019 году С начала 2019 г. пользователи криптовалют потеряли свыше $4,3 млрд из-за взломов криптобирж, мошенничества и вымогательства, говорится в отчете компании Cipher Trace.

Музыка Певцу Дельфину стало плохо во время работы в студии Певцу Дельфину (Андрею Лысикову) стало плохо на студии звукозаписи. Об этом сообщил РБК его директор Владимир Тепляков.

Футбол Еськов рассудит «Спартак» и ЦСКА Назначены арбитры и инспекторы на матчи 6-го тура российской премьер-лиги.

Общество Украинская компания претендует на «Турецкий поток» в Болгарии Консорциум с участием украинской компании предложил выполнить болгарский проект за $ 210 млн, превысив тем самым установленную планку, и, очевидно, уступит другому консорциуму — DZZD FERROSTAAL BALKANGAZ.

Гаджеты Фитнес-браслет Honor Band 5 представлен в России Сегодня, 13 августа, в России состоялась официальная презентация фитнес-браслета Honor Band 5.

Армия и оружие Договор с США оказался под угрозой из-за взрыва под Северодвинском Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.

Здоровье Житель Волгоградской области умер от крымской лихорадки Житель Волгоградской области скончался от крымской геморрагической лихорадки, всего за сезон зафиксировано семь случаев заболевания, сообщает во вторник управление Роспотребнадзора по Волгоградской области.

Политика Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.