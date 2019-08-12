Футбол

«Краснодар» сыграет с «Олимпиакосом» в раунде плей-офф квалификации ЛЧSport.ru 17:29

Олимпиакос — Истанбул
2 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Квалификация, сегодня
Стадион Караискакис
36′
Азубуике Окечукву
46′
Робиньо
Арда Туран
Рубен Семеду
55′
Рубен Семеду
59′
59′
Джозеф Аттама
Демба Ба
62′
Гаэль Клиши
Даниэл Поденсе
Лазар Ранджелович
68′
Омар Элабделлауи
71′
75′
Энцо Кривелли
Фредрик Гульдбрандсен
Матье Вальбуэна
78′
Матье Вальбуэна
Мохамед Камара
82′
Гильерме дос Сантос
Леонардо Куртис
89′
За право сыграть на групповом этапе ЛЧ "Краснодар" сразится с греческим "Олимпиакосом", который сегодня повторно обыграл турецкий "Башакшехир" (2:0) и пробился в раунд плей-офф. Читайте также: Как "Краснодар" побил "драконов" и пробился в раунд плей-офф ЛЧ: все голы матча.
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