Футбол
«Краснодар» сыграет с «Олимпиакосом» в раунде плей-офф квалификации ЛЧSport.ru 17:29
Лига чемпионов, Квалификация, сегодня
Стадион Караискакис
|36′
Азубуике Окечукву
|46′
Робиньо
Арда Туран
Рубен Семеду
|55′
Рубен Семеду
|59′
|59′
Джозеф Аттама
Демба Ба
|62′
Гаэль Клиши
Даниэл Поденсе
Лазар Ранджелович
|68′
Омар Элабделлауи
|71′
|75′
Энцо Кривелли
Фредрик Гульдбрандсен
Матье Вальбуэна
|78′
Матье Вальбуэна
Мохамед Камара
|82′
Гильерме дос Сантос
Леонардо Куртис
|89′
Олимпиакос
Расстановка 4‑5‑1
1
Са
14
Элабделлауи
20
Мерья
3
Семеду
21
Цимикас
19
Масурас
5
Бухалакис
4
Камара
23
Куртис
97
Ранджелович
9
Герреро
34
Гюнок
80
Кайсара
24
Виейра
26
Понк
3
Клиши
7
Вишча
19
Ба
44
Окечукву
11
Элиа
9
Гульдбрандсен
10
Туран
Истанбул
Расстановка 4‑4‑2
За право сыграть на групповом этапе ЛЧ "Краснодар" сразится с греческим "Олимпиакосом", который сегодня повторно обыграл турецкий "Башакшехир" (2:0) и пробился в раунд плей-офф. Читайте также: Как "Краснодар" побил "драконов" и пробился в раунд плей-офф ЛЧ: все голы матча.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 18:25, Вашингтон
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