За право сыграть на групповом этапе ЛЧ "Краснодар" сразится с греческим "Олимпиакосом", который сегодня повторно обыграл турецкий "Башакшехир" (2:0) и пробился в раунд плей-офф. Читайте также: Как "Краснодар" побил "драконов" и пробился в раунд плей-офф ЛЧ: все голы матча.

«Краснодар» сыграет с «Олимпиакосом» в раунде плей-офф квалификации ЛЧ

Все про Спорт ру

Гаджеты Samsung представит смартфон с графеновой батареей в течение двух лет По словам Эвана Бласса, корейский гигант фактически находится на грани представления устройства с графеновой батареей «в следующем или в 2021 году».

Армия и оружие Договор с США оказался под угрозой из-за взрыва под Северодвинском Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.

Экономика «Укрэнерго» считает нецелесообразным строительство энергомоста «Украина - ЕС» В "Укрэнерго" отметили, что единственной возможностью увеличить конкуренцию и допустить европейских игроков на украинский рынок в сжатые сроки является строительство вставки постоянного тока мощностью от 600 МВт на границе объединенной энергосистемы Украины и "острова Бурштынской ТЭС".

Политика Коммунисты пожаловались в СКР на фальсификации на выборах в Мосгордуму Кандидаты от КПРФ насчитали 600 тыс. фиктивных подписей Кандидаты в Мосгордуму от КПРФ подали заявку в Следственный комитет РФ (СКР) с сообщением о фальсификациях при сборе подписей провластными кандидатами и нарушениях при отказе в регистрации оппозиционных кандидатов.

Авто АвтоВАЗ озвучил сроки появления Lada Vesta с вариатором LADA Vesta с вариатором появится на российском рынке в ближайшие год-два.

Общество Концерт Пласидо Доминго в США отменен из-за секс-скандала В США поспешили отменить концерт с участием испанского оперного певца Пласидо Доминго, которого несколько женщин обвинили в сексуальных домогательствах, якобы имевших место около 30 лет назад.

Политика Сын Порошенко на русском рассказал о любви к украинскому языку Сын экс-президента Украины Петра Порошенко - Михаил признался, что в повседневной жизни разговаривает на русском языке.

Политика Китай не пустил два корабля ВМС США в порт Гонконга Власти Китая не дали разрешения двум кораблям ВМС США на заход в порт Гонконга.

Наука Студентов отчислят по рекомендации искусственного интеллекта Студентов российских вузов уже скоро смогут отчислить по рекомендации искусственного интеллекта.

Политика Трамп допустил выход США из ВТО США могут выйти из Всемирной торговой организации (ВТО), если это потребуется, заявил американский лидер Дональд Трамп.

Армия и оружие Шойгу показали робототехнические комплексы на базе танков Т–72 Министру обороны России Сергею Шойгу показали новые разработки высокозащищенных робототехнических комплексов тяжелого класса на базе танка Т–72Б3.

Происшествия В аэропорту Гонконга наводят порядок Большинство протестующих и полицейских покинули здание оккупированного аэропорта в Гонконге, сообщает "Ассошиэйтед пресс".

Авто На Крымском мосту побит рекорд трафика На мосту через Керченский пролив установлен новый рекорд трафика, который составил 36 тыс. машин за сутки, сообщил инфоцентр «Крымский мост».

Авто В Сети рассекретили фары новой Kia Optima Ранее сообщалось, что новое поколение Kia Optima получит более агрессивную внешность и динамичный силуэт.

Общество Минтруд оценил идею четырехдневной рабочей недели Ранее профсоюзы предложили сократить рабочую неделю до четырех дней.

Футбол Ари прокомментировал победу «Краснодара» над «Порту» в квалификации ЛЧ Нападающий российского «Краснодара» Ари прокомментировал победу команды над португальским «Порту» со счётом 3:2 в ответном матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов.

Кино В сети появился дублированный трейлер «Ведьмака» от Netflix В сети опубликовали трейлер «Ведьмака» с официальным русским дубляжом от Netflix.

Политика Володин отреагировал на указ Зеленского о гражданстве для россиян Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал указ украинского лидера Владимира Зеленского о гражданстве для россиян.

Армия и оружие В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.

Происшествия В Калифорнии в перестрелке погиб полицейский Четыре человека, среди которых двое полицейских, ранены, еще один правоохранитель погиб в перестрелке в Калифорнии, нападавший ликвидирован, сообщило во вторник местное управление полиции.

Политика Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.