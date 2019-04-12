Футбол

Футболист Гулиев извинился перед болельщиками «Спартака»Российская газета 03:41

Полузащитник московского "Спартака" Аяз Гулиев извинился перед болельщиками команды за свое поведение в дорожном конфликте с пешеходом. Он отметил, что эта ситуация станет для него уроком на всю жизнь.
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Аяз Гулиев
Я повел себя агрессивно и признаю свою вину. Хочу еще раз принести извинения пострадавшему. А еще прошу прощения у родного клуба, который воспитывал во мне совсем другие принципы. И у болельщиков красно-белых, перед которыми мне сейчас очень стыдно… Эта история станет для меня уроком на всю жизнь!
— Аяз Гулиев, российский футболистНТВ 04:49

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