Футбол
Футболист Гулиев извинился перед болельщиками «Спартака»Российская газета 03:41
Полузащитник московского "Спартака" Аяз Гулиев извинился перед болельщиками команды за свое поведение в дорожном конфликте с пешеходом. Он отметил, что эта ситуация станет для него уроком на всю жизнь.
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Я повел себя агрессивно и признаю свою вину. Хочу еще раз принести извинения пострадавшему. А еще прошу прощения у родного клуба, который воспитывал во мне совсем другие принципы. И у болельщиков красно-белых, перед которыми мне сейчас очень стыдно… Эта история станет для меня уроком на всю жизнь!
— Аяз Гулиев, российский футболистНТВ 04:49
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